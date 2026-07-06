Más de 200 niños y niñas participan este verano en el programa 'Vacaciones en paz'

Extremadura vuelve a demostrar su compromiso solidario con el pueblo saharaui con la llegada de más de 200 niños y niñas procedentes de los campamentos de población refugiada saharaui de Tinduf (Argelia) para participar durante los meses de julio y agosto en el programa 'Vacaciones en paz'.

Un total de 135 niñas y niños saharauis llegaron este viernes, 3 de julio, al Aeropuerto de Sevilla, desde donde fueron trasladados a los puntos de recepción en la región (Mérida, Villanueva de la Serena, Casar de Cáceres y Plasencia), donde les esperaban las familias de acogida que compartirán con ellos los próximos dos meses de verano, según informó la organización NUR Saharaui Extremadura.

Por su parte, otros 72 niños y niñas llegarán el próximo martes, 7 de julio, a los puntos de recepción situados en San Pedro de Mérida, Zafra y Don Benito, para participar también en una amplia programación de actividades familiares, institucionales y de convivencia organizadas en este caso por la Federación Saharaui de Extremadura (FEDESAEX) y las asociaciones de amigos del pueblo saharaui de Extremadura.

Gracias al programa 'Vacaciones en Paz', los menores podrán además "alejarse de las altas temperaturas del desierto, que superan habitualmente los 50 grados centígrados, acceder a revisiones médicas, disfrutar de una alimentación equilibrada y convivir con familias extremeñas que, un año más, abren las puertas de sus hogares para ofrecerles bienestar, afecto y nuevas experiencias".

"Detrás de cada acogida existe una historia de solidaridad, compromiso y cooperación que se renueva verano tras verano y que convierte a Extremadura en un referente nacional de apoyo al pueblo saharaui", destaca FEDESAEX en nota de prensa.