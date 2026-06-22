Más de 200 municipios extremeños estuvieron este domingo el riesgo extremo o muy alto de incendios forestales

Este domingo un total de 212 municipios extremeños se encontraban con riesgo extremo o muy alto de incendios forestales debido a las altas temperaturas. Además, otras 59 localidades aparecen en dicho listado por riesgo alto debido a la subida de las temperaturas, por lo que el Infoex pedía extremar las precauciones en todos ellos. Hoy lunes casi la totalidad del mapa extremeño estará en riesgo extremo y muy alto, Mañana martes el riesgo será extremo en el 90% de la comunidad.

Mientras, el Plan de Lucha Contra Incendios Forestales de Extremadura (Plan Infoex) intervenía en 65 incidentes durante la última semana, de los cuales 43 fueron incendios forestales. Incendios que afectaron a una superficie aproximada de unas 382.21 hectáreas.

A lo largo de la semana se declararon cinco incendios de nivel 1; cuatro de ellos en la provincia de Cáceres y uno en la provincia de Badajoz. Los de mayor superficie afectada, fueron dos incendios en Brozas y Alcántara, de 40 y 76 hectáreas respectivamente.