María Guardiola tomará posesión como Presidenta de La Junta de Extremadura esta tarde en el Anfiteatro Romano de Mérida

Tras superar la votación del debate de investidura del pasado miércoles, ser ratificada ayer jueves en el BOE mediante Real Decreto rubricado por el Rey, María Guardiola dará cuenta hoy de su último trámite protocolario y tomará posesión como Presidenta de la Junta de Extremadura en un acto que se desarrollará a partir de las 7 y media de la tarde en el anfiteatro romano de Mérida, si el tiempo lo permite, ya que en caso de lluvias, a esa hora la AEMET sitúa la posibilidad de chubascos en torno al 10%, la toma de posesión se trasladaría al Palacio de Congresos de la capital extremeña.

Tras tomar posesión del cargo, Guardiola estaría en disposición, previsiblemente al inicio de la próxima semana, de dar a conocer la conformación del nuevo gobierno de coalición, en donde hasta ahora tan sólo se conocen, fruto del acuerdo de gobernabilidad entre PP y Vox, la designación de dos de las carteras: La Vicepresidencia de Familia, Desregulación y Servicios Sociales que será asumida por Óscar Fernández, y otra Consejería de Agricultura Ganadería y Medio Natural, con su titular aún por designar. Guardiola contaba hasta ahora con 9 Consejerías y la secretaría general de igualdad, cuya responsable Ara Sánchez, tenía rango de consejera. Si ha trascendido que las políticas de igualdad seguirán siendo asumidas por la propia Presidenta Guardiola, y que lo relativo a las emergencias, 112 e INFOEX las competencias no corresponderán a Vox. Tendrá que buscar también Guardiola encaje y acomodo en la nueva estructura organizativa a dos nombres fuertes del círculo estrecho y núcleo duro del gobierno como han sido hasta ahora Abel Bautista y Mercedes Morán.