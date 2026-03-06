María Guardiola no será reelegida presidenta este viernes

Se despeja la incertidumbre, Vox ha comunicado al PP que no apoyará este viernes la investidura de María Guardiola como presidenta de la Junta de Extremadura, según confirmaban fuentes populares.

"La comunicación tuvo lugar a primera hora del día y no dejó lugar a ninguna otra posibilidad", han explicado las fuentes del PP, que aseguran que "el 'no' lleva días decidido y probablemente no guarde relación con las conversaciones mantenidas en Extremadura sino que obedezca a factores externos".

En un mensaje en la red social X, el secretario general del Partido Popular, Miguel Tellado, ha afirmado este jueves por la noche que "Vox votará mañana como el PSOE y como Podemos, para satisfacción de Pedro Sánchez". "Bloquearán el gobierno de centro derecha de quien ha ganado con el 43 % del voto. Con su tacticismo electoral, Vox traicionará a sus propios votantes. Nadie les ha votado para eso", ha añadido Miguel Tellado.

Así, la segunda votación del pleno de investidura tendrá lugar a las 2 de la tarde, y repetirá el resultado de la primera, en donde sólo el PP apoyó a su candidata y el resto de formaciones del arco parlamentario votaron en contra. De este modo será la primera investidura fallida que se produzca en Extremadura desde el nacimiento del Estado de las Autonomías. En 1995 y 2011 Rodríguez Ibarra y José Antonio Monago precisaron de una segunda votación para ser investidos presidentes, en ambos casos, curiosamente, con la abstención de Izquierda Unida. Hoy Vox deja caer a Guardiola y se abre ese plazo hasta el 3 de mayo para que ambos partidos alcancen un acuerdo de gobierno y María Guardiola sea reelegida Presidenta de la Junta o, en caso contrario, que haya repetición electoral.