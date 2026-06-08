VISITA PAPAL

María Guardiola pide a León XIV que "tenga presente" a los extremeños que "caminan cada día con Cristo"

La presidenta de la Junta de Extremadura asiste a la recepción al Pontífice en el Palacio Real de Madrid.

Redacción

Extremadura |

María Guardiola pide a León XIV que "tenga presente" a los extremeños que "caminan cada día con Cristo"
María Guardiola pide a León XIV que "tenga presente" a los extremeños que "caminan cada día con Cristo" | RRSS

La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha asistido este sábado a la recepción que se ha organizado en el Palacio Real de Madrid al Papa León XIV y ha pedido al Pontífice que "tenga presente" a "todos los extremeños que caminan cada día con Cristo".

"España recibe al Papa León XIV en una visita que nos invita a alzar la mirada hacia quienes más necesitan consuelo, fe y esperanza", ha trasladado Guardiola en una publicación en la red social 'X'.

"Pido al Santo Padre que tenga presente a todos los extremeños que caminan cada día con Cristo como luz y faro del camino", ha agregado.

El Papa León XIV ha iniciado este sábado 6 de junio su viaje a España, en el que recorrerá más de 2.500 kilómetros --si se tiene en cuenta la distancia en línea recta de su recorrido entre Madrid, Barcelona, Gran Canaria y Tenerife-- y pronunciará 12 discursos, cinco homilías y cinco saludos. En total, va a participar en una treintena de actos en los siete días que durará su viaje.

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