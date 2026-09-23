María Guardiola destaca la coordinación y la especialización como claves para reforzar la protección de las mujeres víctimas de violencia

La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha defendido este martes la importancia de la coordinación entre las distintas instituciones y profesionales que intervienen en la atención a las mujeres víctimas de violencia de género para garantizar una protección más rápida, eficaz y cercana.

Guardiola ha realizado estas declaraciones durante la inauguración de las II Jornadas formativas contra la Violencia de Género, celebradas en el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEX), donde ha destacado la colaboración entre la Junta de Extremadura y el Poder Judicial para impulsar la formación en materia de igualdad, no discriminación y lucha contra la violencia de género.

Este acto ha contado también con la asistencia de la secretaria general de Igualdad y Conciliación de la Junta de Extremadura, Ara Sánchez Vera.

"La protección de una mujer que sufre violencia se construye en muchos lugares a la vez: en un juzgado de guardia, en una oficina de igualdad, en la consulta de una psicóloga o en un centro de atención integral de madrugada", ha señalado la presidenta, quien ha subrayado que la coordinación entre quienes trabajan en estos ámbitos permite que "la protección llegue antes y llegue mejor".

La presidenta extremeña ha agradecido públicamente la colaboración del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, así como la labor de su presidenta, María Félix, al frente de la institución.

En este sentido, ha señalado la necesidad de mantener una formación especializada y permanentemente actualizada para los profesionales que intervienen en estos procedimientos, teniendo en cuenta tanto la complejidad de las situaciones de violencia como los cambios sociales y legislativos.

La jefa del Ejecutivo extremeño ha recordado que, desde octubre de 2025, las secciones de violencia sobre la mujer instruyen también los delitos contra la libertad sexual, la mutilación genital femenina y el matrimonio forzado. Asimismo, ha destacado la especialización territorial alcanzada en Extremadura con la sección comarcalizada de Mérida, en funcionamiento desde el pasado 1 de enero, y el refuerzo de las secciones de Cáceres y Badajoz.

RED DE ATENCIÓN DESPLEGADA EN EXTREMADURA

La presidenta ha puesto además en valor la red de atención desplegada por la Junta de Extremadura, que incluye las Casas de la Mujer de Cáceres y Badajoz, el Proyecto Pilar, las 36 Oficinas de Igualdad y Violencia de Género y los 22 Puntos de Atención Psicológica. A esta red se incorporaron a finales de 2024 los cuatro Centros de Atención Integral 24 horas.

También ha destacado el refuerzo del asesoramiento jurídico prestado por los Colegios de la Abogacía de Cáceres y Badajoz, así como nuevas actuaciones previstas, entre ellas la elaboración del primer Protocolo contra los Matrimonios Forzados de Extremadura y la puesta a disposición de una habitación de acogida de emergencia en la Casa de la Mujer de Cáceres.

La presidenta ha incidido especialmente en la necesidad de garantizar la igualdad de acceso a la protección en el ámbito rural. En este sentido, ha señalado el programa de atención social puesto en marcha junto a los Colegios Oficiales de Trabajo Social de Cáceres y Badajoz para atender a las víctimas que residen en municipios pequeños y que no están integrados en la red de oficinas.

"Nadie debe recibir menos protección por vivir en un pequeño municipio", ha afirmado la jefa del Ejecutivo extremeño. "Cuando una mujer da ese paso, detrás de cada puerta a la que llame tiene que haber alguien que sepa qué hacer. Para eso estamos aquí", ha manifestado.

Finalmente, la presidenta también ha trasladado el apoyo del Gobierno extremeño a los profesionales de la Justicia y ha reivindicado la importancia de su independencia y dedicación como garantía del Estado de Derecho.