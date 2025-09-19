Luz verde a las ayudas por los incendios forestales del verano, con 3,5 millones y líneas de préstamos

El Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura, reunido este jueves en sesión extraordinaria, ha dado luz verde al decreto ley de medidas extraordinarias anunciadas el 29 de agosto para los sectores afectados por los 17 grandes incendios forestales de este verano en Extremadura, que suman 3,5 millones de euros e incluyen préstamos subvencionados.

Como ya anunció la presidenta de la Junta, María Guardiola, y ha detallado hoy la portavoz regional, Elena Manzano, el decreto ley quiere paliar los efectos de los 17 grande incendios que ha sufrido este verano la región, con más de 50.000 hectáreas arrasadas de 50 municipios e iniciar la reparación y recuperación de esas zonas.

El decreto incluye ayudas directas para los sectores agrícolas, ganaderos y turísticos, por un importe global de 3,5 millones de euros, líneas de crédito subvencionadas, modificaciones de leyes para incentivar la recuperación y prevención de los incendios y exenciones tributarias.

El decreto también incluye la declaración como Zona de Actuación Urgente (ZAU) para 18 municipios afectados por el incendio de Jarilla (Cáceres), que quemó más de 17.000 hectáreas, y tres de Camimorisco, también en Cáceres, con casi 3.000, para agilizar los trabajos de recuperación, que piden sean financiados con 2 millones de euros por el Gobierno central.

En cuanto a su entrada en vigor, Elena Manzano, ha indicado que la intención es que se publique en el Diario Oficial de Extremadura (DOE), "de manera inminente" una vez sea analizado, aunque no ha podido precisar la fecha exacta.

Según Elena Manzano, de los 3.458.408 euros en ayudas directas, 2 millones se destinarán a los sectores agrícola y ganadero, y 300.000 euros al sector turístico en las zonas afectadas por los incendios.

Las cuantías serán de 3.000 euros por hectárea de cultivo perdida, 500 euros por unidad de ganado mayor, 100 euros por colmena, cuyos beneficiarios no necesitarán solicitud, sino que saldrá un listado provisional en el DOE diez días después de su publicación, y 37 euros por metro lineal de cerramiento dañado, que se podrán pedir al día siguiente de la publicación.

Además, incluye subvenciones por importe de 1.158.408,90 euros para la financiación de préstamos a titulares de explotaciones agrícolas de cerezo, olivar, castaño declarado como frutal y asociaciones, así como a titulares de explotaciones extensivas de ganado bovino, ovino, caprino, porcino, equino y apícola afectadas por los incendios.

Agricultores y ganaderos podrán optar a una línea específica de préstamos de hasta 60.000 euros, con una bonificación del 100 % de los intereses, con un plazo de devolución de tres años.

El decreto-ley recoge también otras medidas relacionadas con los incendios forestales y que afectan a centrales e instalaciones de generación y distribución de energía eléctrica.

En cuanto al sector turístico el decreto incluye ayudas directas para compensar la pérdida de ingresos derivada de la cancelación de reservas, que tendrán un límite del 25 % de la reducción de ingresos por cancelaciones y un máximo de 3.000 euros de ayuda por beneficiario.

Podrán optar a los mismo los autónomos cuyas empresas estuviesen en alguna de las trece poblaciones confinadas, evacuadas o aisladas por los incendios de las comarcas del Valle del Ambroz, Jerte-Trasierra y Tierras de Granadilla.

También se habilitarán una línea de microcréditos de hasta 50.000 euros por proyecto para recuperar su actividad, fruto de un acuerdo entre Avante, Cajaalmendralejo y Caja Rural de Extremadura.

Respecto a exenciones tributarias, se incluye la exención del pago de tasas en actividades cinegéticas y ganaderas afectadas.

Elena Manzano también ha detallado que se ha acordado la modificación de varias leyes referidas a la protección ambiental, "para minorar la tensión" entre protección y desarrollo rural.

Para ello, se elimina la obligación del impacto ambiental abreviado en algunas actividades como la construcción de charcas, desbroces o cortafuegos de menos 500 metros, y se han hecho cambios en Ley de Ordenación Territorial y Urbanística Sostenible (LOTUS) para permitir que los municipios puedan hacer actuaciones de prevención en zonas periurbanas.

También se modifica la Ley Agraria de Extremadura y el decreto por el que se regula la realización de determinadas actuaciones forestales y los registros de cooperativas, empresas e industrias forestales y montes protectores de Extremadura.

En cuanto a los trabajos de recuperación en los 21 municipios afectados por los incendios de Jarilla y Caminomorisco, incluyen, entre otros, el ‘helimulching’, en Las Hurdes, técnica que consiste en depositar sobre el terreno un mantillo o acolchado, lanzado desde un helicóptero, que previene la erosión del suelo.

También se pondrán en práctica otras medidas urgentes de observación y restauración de las áreas afectadas, para ralentizar el avance del agua de escorrentías y construcción de diques de mampostería que retienen los arrastres de cenizas y suelo.

Según detalla la Junta, en el incendio de Caminomorisco el 79% de las 2.781 hectáreas afectadas están en Montes de Utilidad Pública, porcentaje que baja al 15% en el fuego de Jarilla, donde casi el 60% de la superficie quemada es desarbolada.