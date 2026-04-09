CULTURA Y MEMORIA

Un libro de Manuel Cañada sobre el cantautor Pablo Guerrero se presenta este viernes en Mérida

Cañada presentará su obra 'Pablo Guerrero. Porque amamos el fuego', a las 19,30 horas en la Sala Dulce Chacón de la Biblioteca Municipal Juan Pablo Forner.

Redacción

Extremadura |

Un libro de Manuel Cañada sobre el cantautor Pablo Guerrero se presenta este viernes en Mérida
Un libro de Manuel Cañada sobre el cantautor Pablo Guerrero se presenta este viernes en Mérida | Ayto. Mérida

Las últimas obras de los autores Antonio Castro y Manuel Cañada serán presentadas esta semana en la Biblioteca Municipal Juan Pablo Forner de Mérida.

Así, este jueves, día 9, tendrá lugar la presentación del libro de Antonio Castro titulado 'Una novela corta. Nueve relatos largos y un cuento absurdo'. El evento tendrá lugar en la Sala de Conferencias (3ª planta) a las 19,30 horas.

La obra propone un recorrido literario original que transita entre la narrativa breve y la extensión de la novela, siempre bajo la mirada personal del autor. El acto servirá como punto de encuentro para lectores y seguidores de la trayectoria de Castro.

Asimismo, el próximo viernes, día 10, Manuel Cañada presentará su obra 'Pablo Guerrero. Porque amamos el fuego', a las 19,30 horas en la Sala Dulce Chacón de la Biblioteca Municipal Juan Pablo Forner, informa en nota de prensa el Ayuntamiento de Mérida.

El acto será presentado por David Gómez Burgos y contará con un especial acompañamiento musical a cargo de Miguel Ángel Gómez Naharro, con el objetivo de rendir tributo a la figura y legado del cantautor y poeta extremeño Pablo Guerrero.

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