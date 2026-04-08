Concentración de nitratos en el agua superó límite legal en cuatro municipios extremeños

La concentración de nitratos en el agua afectó a 332 municipios españoles, cuatro de ellos extremeños, donde no se pudo beber agua del grifo en algún momento de 2024 al superar el límite legal actual establecido en 50 mg/l, mientras que en 2.860 se igualó o superó el valor recomendado por la ciencia.

Por encima del límite legal se situaron los municipios pacenses de Lobón (66 mg/l), Calzadilla de los Barros y Guareña, con 54 mg/l; y Ribera del Fresno (52 mg/l)

Así lo indica Greenpeace, que ha lanzado un mapa interactivo sobre los municipios con agua contaminada por nitratos este martes, en el marco del Día Mundial de la Salud.

Según explica la ONG en un comunicado, en total el 51,17 % de los municipios analizados presenta una concentración de nitratos en el agua superior al límite recomendado por la ciencia (6 mg/l) para proteger eficazmente a las personas ante las enfermedades que pueden ser generadas debido a la exposición a los nitratos, en particular el cáncer colorrectal, el de mayor incidencia en España.

La contaminación por nitratos está provocada "esencialmente por el uso masivo de fertilizantes sintéticos en la agricultura intensiva" y las ingentes deyecciones de los animales explotados por la ganadería intensiva y las macrogranjas, añade.

De acuerdo a datos de la Comisión Europea, afirma, "aproximadamente el 81 % de la aportación del nitrógeno agrícola a los sistemas acuáticos proviene directa o indirectamente de la ganadería".