La Junta valora el crecimiento en un 18% de viajeros internacionales hospedados en hoteles en noviembre

Los hoteles extremeños han registrado en noviembre una subida del turismo internacional, con un crecimiento del 18,2 por ciento en los viajeros y del 12,4 en las pernoctaciones, según los datos publicados este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

En total, 19.691 no residentes en España se han alojado en establecimientos hoteleros de Extremadura y han generado 30.784 estancias.

Sumados los datos nacionales e internacionales, el número de viajeros descendió el 6,1 por ciento, hasta 106.148, y el de pernoctaciones, el -8,9 (192.893).

Por su parte, la estancia media ha sido de 1,82 noches por viajero y el grado medio de ocupación por habitación ha llegado al 42,7 por ciento, según ha informado la Junta en nota de prensa.

La facturación media diaria por habitación ocupada (ADR) ha sido de 65,9 euros, el 4,2 por ciento más en variación anual, mientras que el ingreso medio diario por habitación disponible (RevPar) ha alcanzado los 29,1 euros, un descenso del 0,4 por ciento.