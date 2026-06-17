La Junta resuelve el contrato de la obra de la mejora del 'Camino de la playa' de Cheles por "incorrecta ejecución"

El Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura ha autorizado este martes la resolución del contrato administrativo de la obra de acondicionamiento y mejora del camino rural público 'Camino de la playa', en el término municipal de Cheles, debido a la "incorrecta ejecución de las unidades de obra conforme a las prescripciones técnicas del proyecto y la normativa aplicable".

Cabe destacar que este proyecto fue adjudicado mediante licitación pública en marzo de 2025 con un presupuesto de 435.347,17 euros.

Ante esta situación, el Ejecutivo regional estima la pertinencia de iniciar la resolución del contrato concedido a la empresa adjudicataria y la incautación de la garantía definitiva constituida.