La Junta resalta la constancia y compromiso de los sectores vitícola y olivarero de Tierra de Barros en el 25 aniversario de la VINAC

La consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Sostenible en funciones, Mercedes Morán, ha inaugurado este miércoles la 25ª edición del Salón del Vino y la Aceituna de Almendralejo, VINAC, donde ha resaltado que se trata de "un encuentro imprescindible y de gran calado" para estos sectores.

Esta feria "no solo forma parte del calendario agroalimentario de Extremadura, sino que representa la identidad de toda una comarca. VINAC es el resultado de la constancia y del compromiso de un territorio que ha sabido creer en sí mismo y, si hemos llegado a este 25 aniversario es porque detrás hay un sector que siempre ha querido ser protagonista", ha ensalzado.

Morán ha destacado que los vinos, aceitunas y aceites extremeños "son cada vez más reconocidos dentro y fuera" de la región y han demostrado "a lo largo de los años que saben competir, exportar y posicionarse en los mercados".

A este respecto, la consejera ha abogado por "no conformarnos" porque "el mercado es difícil" y por "los cambios en los hábitos de consumo que parece que han llegado para quedarse". "Por eso debemos adaptarnos a la vez que seguimos en la búsqueda de nuevos mercados", ha incidido.

Al mismo tiempo, ha animado a "apostar por la innovación", ya que esto supone "incorporar tecnología, apostar por la digitalización, mejorar procesos" y, al mismo tiempo, "saber comunicar, diferenciarse y construir marca".

Mercedes Morán ha afirmado que es imprescindible "trabajar unidos" sector y Administración para abordar los desafíos que se presentan. Así, se ha referido al relevo generacional o a la futura PAC la cual, según la propuesta que se conoce, disminuye el presupuesto y queda diluida en otras políticas.

"Tenemos un compromiso claro, que es defender a Extremadura y nuestros intereses dentro y fuera de cualquier órgano donde se tomen decisiones que afecten al sector", ha aseverado.

En este sentido, ha recordado que ayer se aprobó en Consejo de Gobierno la convocatoria de ayudas para la reestructuración y reconversión del viñedo para la campaña 2026, dotadas con un total de 9 millones de euros y las ayudas vinculadas a la intervención de destilación de subproductos de la vinificación incluida en la Intervención Sectorial Vitivinícola para la campaña 2025-2026, dotada con 2 millones de euros.

Finalmente, Morán ha alabado que la VINAC "es un espacio excelente donde converge tradición y vanguardia, experiencia y conocimiento, producto y mercado" y ha agradecido a organizadores, empresas, cooperativas, agricultores, técnicos y todos los implicados en que este salón sea una realidad y un "referente".