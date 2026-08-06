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La Junta refuerza la seguridad en el centro de acogida de menores de Caminomorisco tras los últimos incidentes

La Vicepresidencia y Consejería de Desregulación, Servicios Sociales y Familia ha incrementado la vigilancia y solicita mayor presencia preventiva de la Guardia Civil.

Redacción

Extremadura |

La Junta refuerza la seguridad en el centro de acogida de menores de Caminomorisco tras los últimos incidentes
La Junta refuerza la seguridad en el centro de acogida de menores de Caminomorisco tras los últimos incidentes | Junta de Extremadura

El vicepresidente y consejero de Desregulación, Servicios Sociales y Familia, Óscar Fernández, ha trasladado su preocupación por los últimos incidentes registrados en el Centro de Acogida de Menores de Caminomorisco y ha informado de las medidas adoptadas para garantizar la seguridad de los menores, los profesionales y el personal de vigilancia.

Durante las últimas semanas se han producido distintos episodios de conflictividad, entre ellos peleas entre residentes, amenazas, comportamientos agresivos hacia el personal y daños en las instalaciones, que han requerido en diferentes ocasiones la intervención de los servicios de seguridad y de la Guardia Civil.

El episodio más grave tuvo lugar durante la madrugada del 31 de julio, cuando se produjo un altercado con amenazas e insultos hacia trabajadores y personal de seguridad.

Ante la gravedad de la situación, se requirió la presencia de la Guardia Civil, que tuvo que solicitar refuerzos y mantuvo posteriormente una patrulla en las inmediaciones del centro. Los hechos han sido denunciados ante la Guardia Civil y se ha trasladado toda la documentación disponible a los organismos competentes.

Desde el momento en que la Dirección General de Servicios Sociales, Infancia y Familia tuvo conocimiento de lo sucedido, se reforzó la seguridad del centro durante el fin de semana con un tercer vigilante, que se suma a los dos efectivos incorporados previamente. Además, se está estudiando la fórmula para mantener este refuerzo de seguridad de forma permanente.

Asimismo, el vicepresidente y consejero, Óscar Fernández, ha solicitado formalmente a la Guardia Civil una mayor presencia preventiva en las inmediaciones del centro, especialmente durante el horario nocturno y en los periodos de mayor conflictividad, así como una mayor coordinación con la dirección y los profesionales para garantizar una respuesta rápida ante posibles nuevas incidencias.

Desde la Junta de Extremadura se seguirá realizando un seguimiento de la situación y adoptando las medidas necesarias para garantizar el normal funcionamiento del centro.

La protección de los menores es una prioridad, pero también lo es garantizar la seguridad de los profesionales y del personal de vigilancia que desarrolla su labor en estos centros.

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