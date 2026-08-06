La Junta refuerza la seguridad en el centro de acogida de menores de Caminomorisco tras los últimos incidentes

El vicepresidente y consejero de Desregulación, Servicios Sociales y Familia, Óscar Fernández, ha trasladado su preocupación por los últimos incidentes registrados en el Centro de Acogida de Menores de Caminomorisco y ha informado de las medidas adoptadas para garantizar la seguridad de los menores, los profesionales y el personal de vigilancia.

Durante las últimas semanas se han producido distintos episodios de conflictividad, entre ellos peleas entre residentes, amenazas, comportamientos agresivos hacia el personal y daños en las instalaciones, que han requerido en diferentes ocasiones la intervención de los servicios de seguridad y de la Guardia Civil.

El episodio más grave tuvo lugar durante la madrugada del 31 de julio, cuando se produjo un altercado con amenazas e insultos hacia trabajadores y personal de seguridad.

Ante la gravedad de la situación, se requirió la presencia de la Guardia Civil, que tuvo que solicitar refuerzos y mantuvo posteriormente una patrulla en las inmediaciones del centro. Los hechos han sido denunciados ante la Guardia Civil y se ha trasladado toda la documentación disponible a los organismos competentes.

Desde el momento en que la Dirección General de Servicios Sociales, Infancia y Familia tuvo conocimiento de lo sucedido, se reforzó la seguridad del centro durante el fin de semana con un tercer vigilante, que se suma a los dos efectivos incorporados previamente. Además, se está estudiando la fórmula para mantener este refuerzo de seguridad de forma permanente.

Asimismo, el vicepresidente y consejero, Óscar Fernández, ha solicitado formalmente a la Guardia Civil una mayor presencia preventiva en las inmediaciones del centro, especialmente durante el horario nocturno y en los periodos de mayor conflictividad, así como una mayor coordinación con la dirección y los profesionales para garantizar una respuesta rápida ante posibles nuevas incidencias.

Desde la Junta de Extremadura se seguirá realizando un seguimiento de la situación y adoptando las medidas necesarias para garantizar el normal funcionamiento del centro.

La protección de los menores es una prioridad, pero también lo es garantizar la seguridad de los profesionales y del personal de vigilancia que desarrolla su labor en estos centros.