La Junta refuerza las ayudas al empleo autónomo con una nueva Tarifa Cero para familiares colaboradores

El Diario Oficial de Extremadura (DOE) ha publicado hoy un decreto por el que se modifica el Decreto 39/2024, que regula las subvenciones para el fomento y consolidación del empleo autónomo en la región, y cuya principal novedad es la creación del Programa VI, denominado "Tarifa Cero Familiar Colaborador", una nueva línea de ayudas destinada a sufragar el coste de la cuota de la Seguridad Social de las personas desempleadas que se incorporen como familiares colaboradores de trabajadores autónomos.

La modificación normativa incorpora nuevas medidas de apoyo al trabajo autónomo, amplía las posibilidades de acceso a determinadas ayudas y refuerza los incentivos destinados a favorecer tanto la continuidad de negocios mediante relevo generacional como la incorporación de familiares colaboradores a la actividad económica, al tiempo que adapta el sistema de apoyo al autoempleo al nuevo marco de ayudas autonómicas.

NUEVA TARIFA CERO PARA FAMILIARES COLABORADORES

Con la creación del programa "Tarifa Cero Familiar Colaborador" la Junta de Extremadura amplía la protección y el apoyo a los negocios familiares, facilitando la incorporación de familiares a proyectos empresariales ya existentes y favoreciendo su crecimiento y consolidación.

La ayuda alcanzará los 1.920 euros y permitirá financiar los costes de cotización de los familiares colaboradores que mantengan su alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos durante un periodo de 24 meses.

MÁS APOYO PARA GARANTIZAR EL RELEVO GENERACIONAL

La modificación aprobada también incrementa de forma significativa las ayudas destinadas a facilitar la continuidad de negocios mediante relevo generacional.

Con la nueva regulación, las personas que adquieran un negocio en funcionamiento podrán recibir una ayuda adicional de 4.000 euros, que podrá incrementarse en otros 2.000 euros cuando la actividad se desarrolle en municipios de menos de 10.000 habitantes, alcanzando así un apoyo máximo de 6.000 euros.

Esta medida responde al objetivo de favorecer la continuidad de actividades económicas viables, impulsar la transmisión de negocios y contribuir al mantenimiento del empleo y de la actividad empresarial, especialmente en las zonas rurales de Extremadura.

ADAPTACIÓN AL NUEVO MARCO DE AYUDAS AL AUTOEMPLEO

El decreto introduce además una modificación en el periodo que debe transcurrir para que las personas que hayan sido beneficiarias de determinadas ayudas al autoempleo puedan volver a acceder a estas líneas de apoyo, para lo que el plazo pasa de cinco a siete años.

Esta modificación responde a la necesidad de adaptar las ayudas al nuevo marco autonómico de apoyo al empleo autónomo, que incorpora programas de impulso y consolidación de la actividad que acompañan a las personas autónomas durante periodos más prolongados de su trayectoria empresarial.

De este modo, la actualización permite armonizar las distintas líneas de ayudas existentes y adecuar el sistema de incentivos a las nuevas medidas de apoyo que la Junta de Extremadura ha puesto en marcha para favorecer la consolidación de los proyectos empresariales y el mantenimiento de la actividad autónoma.

SEIS PROGRAMAS PARA IMPULSAR Y CONSOLIDAR EL TRABAJO AUTÓNOMO

Tras esta modificación, las ayudas al empleo autónomo en Extremadura quedan estructuradas en seis programas dirigidos a apoyar distintas situaciones relacionadas con la creación y consolidación de actividad económica.

Se trata de los programas de ayudas al establecimiento de personas desempleadas como trabajadoras autónomas; el programa de ayudas para la incorporación de familiares colaboradores, y el programa Tarifa Cero para nuevos autónomos.

Además, el decreto incluye las ayudas para personas trabajadoras por cuenta ajena que inicien una actividad como autónomas; el programa de ayudas para el mantenimiento de la actividad una vez superado el periodo obligatorio inicial y el programa "Tarifa Cero Familiar Colaborador".

Con esta actualización normativa, la Junta de Extremadura refuerza su apuesta por el trabajo autónomo como motor de generación de empleo, actividad económica y desarrollo territorial, mejorando los instrumentos de apoyo disponibles para favorecer tanto la creación de nuevos proyectos como la consolidación de los ya existentes.