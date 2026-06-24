INCENDIOS

La Junta recuerda la responsabilidad de anular la pirotecnia cuando existe riesgo de incendios

Todos puedan "entender" que en situaciones como la actual prevalece el "bien común" de la protección de la integridad de las personas.

Redacción

Extremadura |

Imagen del espectáculo de pirotecnia en las Fallas
Imagen del espectáculo de pirotecnia en las Fallas | Agencia EFE

La portavoz de la Junta de Extremadura, Elena Manzano, ha pedido la "máxima responsabilidad" de todos para anular la utilización de pirotecnia cuando, como es el caso actualmente en numerosos puntos de la región, existe riesgo de incendios.

Tras recordar que la utilización de pirotecnia está prohibida cuando concurre este riesgo de incendios, ha apelado a la necesidad de que, pese a que algunas localidades puedan encontrarse en fiestas, todos puedan "entender" que en situaciones como la actual prevalece el "bien común" de la protección de la integridad de las personas.

"Pedimos esa responsabilidad para en el caso en el que no pueda practicarse (pirotecnia), todos lo podamos entender porque sin duda el bien común que tenemos que proteger es la integridad de las personas derivadas de esos posibles incendios que pueden provocarse", ha sentenciado Elena Manzano a preguntas de los medios en rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno de la Junta de este martes en Mérida.

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