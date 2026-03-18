La Junta reconoce que el "contacto" con Vox es "habitual" y ve "urgente" salir del "bloqueo" para investir a Guardiola

La portavoz de la Junta de Extremadura en funciones, Elena Manzano, ha afirmado que el "contacto" con Vox para la gobernabilidad en la región es "habitual", y ha insistido en el planteamiento de que es "urgente" salir de la actual situación de "bloqueo" para cumplir con el "mandato de las urnas" e investir a María Guardiola de nuevo como presidenta de la comunidad

Así, tras remarcar que es "urgente dar estabilidad" a Extremadura y que en eso está trabajando María Guardiola "desde el primer momento, desde el primer día", ha añadido que espera poder trasladar a la ciudadanía "noticias" sobre la gobernabilidad "dentro de muy pronto", sin concretar ningún aspecto más.

De este modo se ha pronunciado este martes en rueda de prensa en Mérida tras el Consejo de Gobierno autonómico la portavoz de la Junta en funciones, a preguntas de los medios sobre la situación de las negociaciones con Vox para investir a Guardiola, y sobre lo que se ha limitado a insistir en que es "urgente" salir del "bloqueo".

"Ayer yo creo que la presidenta fue muy clara. Ayer hizo declaraciones y en esas declaraciones trasladó lo que ha estado trasladando desde el primer momento: que es urgente dar estabilidad a esta región, que es urgente salir de la situación de bloqueo, que es urgente contar con unos presupuestos que hagan que Extremadura siga creciendo y en eso estamos desde el primer momento, desde el primer día, y esperamos poder trasladarles noticias en este sentido dentro de muy pronto", ha apuntado Elena Manzano.

En este sentido, cuestionada sobre si se fijan una fecha próxima para la investidura de Guardiola, la portavoz del Ejecutivo regional ha reiterado que el deseo es investir a la 'popular' "cuanto antes". "Cuanto antes, es urgente salir de la situación en la que estamos, han visto las limitaciones de un Gobierno en funciones, necesitamos ese presupuesto para seguir prestando los mejores servicios públicos a los ciudadanos extremeños", ha dicho.

Al respecto, ha añadido que "los extremeños se merecen un gobierno, un gobierno liderado por la presidenta María Guardiola, que fue la elegida el día 21 de diciembre"; tras lo cual ha recordado que la 'popular' ganó los comicios autonómicos con más de un 43 por ciento de los votos, y ha subrayado que "cuanto antes se lleve a cabo el mandato de las urnas, mucho mejor".

"Les recuerdo los porcentajes, viendo lo que ha pasado en otras comunidades autónomas, con más de un 43 por ciento. Por lo tanto, bueno, pues cuanto antes se lleve a cabo el mandato de las urnas, mucho mejor. Esperamos poder trasladarle más información pronto. Por ahora no puedo trasladar mucho más", ha señalado Manzano, quien ha añadido también que "el contacto" con Vox es "habitual", y defendido que "lo que hay que hacer por fin es salir ya de esta situación de bloqueo".