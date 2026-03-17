La Junta realizará este martes una prueba del Sistema de Aviso a la Población en la Central Termosolar Axtesol

La Secretaría General de Interior, Emergencias y Protección Civil de la Junta de Extremadura llevará a cabo este martes, día 17, una prueba de funcionamiento del Sistema de Aviso a la Población mediante sirenas fijas en la Central Termosolar Axtesol, situada en la carretera de Olivenza desde Badajoz.

Esta actuación forma parte de las tareas de seguimiento y control de los sistemas de alerta implantados en establecimientos afectados por la normativa Seveso (Legislación de la Unión Europea enfocada en prevenir accidentes graves en instalaciones industriales que manejan sustancias peligrosas) de nivel superior, en cumplimiento del Real Decreto 840/2015.

La Junta de Extremadura continuará realizando estas comprobaciones periódicas para reforzar la seguridad y garantizar la eficacia de los avisos a la ciudadanía en caso de emergencia, según indica en nota de prensa el Ayuntamiento de Badajoz, que detalla que la prueba tendrá lugar en torno a las 10,00 horas.