La Junta presenta la guía práctica 'Conoce tus impuestos' para acercar las rebajas tributarias aplicadas desde 2023 a los contribuyentes

La Consejería de Hacienda, Administración Pública y Diálogo Social ha presentado este miércoles la guía fiscal 'Conoce tus impuestos', un manual de manejo sencillo, práctico y actualizado que tiene como objetivo resolver las dudas de los ciudadanos extremeños ante obligaciones como la declaración de la renta y dar a conocer el conjunto de beneficios tributarios impulsados por el Ejecutivo autonómico.

Esta publicación surge en el contexto de la profunda reforma fiscal impulsada por el Gobierno extremeño desde 2023, orientada a dinamizar la economía regional y aliviar la carga impositiva de los ciudadanos.

La consejera de Hacienda, Administración Pública y Diálogo Social, Elena Manzano, ha presentado esta guía en la Escuela de Administración Pública y la señalado que se trata de un documento "muy sencillo, con un lenguaje muy claro con el que los ciudadanos extremeños van a poder familiarizarse fácilmente".

Además, ha recordado algunas de las principales medidas fiscales adoptadas por el gobierno regional en los últimos años como la reducción de los dos primeros tramos del IRPF al 8 por ciento y al 10 por ciento, la supresión del Impuesto sobre el Patrimonio y la introducción de novedades en el Impuesto de Sucesiones con la creación del Registro de Personas con Especial Vinculación, que equipara a familiares de tercer y cuarto grado a los efectos de exención de hasta 500.000 euros.

"Y como el acceso a la vivienda es un tema que preocupa y mucho a este gobierno también hemos reducido el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (ITP) al 4 por ciento para jóvenes en la adquisición de su primera vivienda", ha señalado.

A estas medidas se han sumado en la Ley de Presupuestos de 2026, la deducción en el IRPF del 50 por ciento para nuevos residentes en la región, la cual se eleva al 75 por ciento si son menores de 36 años, deducciones específicas de hasta 4.000 euros para pacientes diagnosticados de ELA o la deducción de hasta el 30 por ciento por gastos veterinarios.

"Y es que nuestra política fiscal funciona y llega a la gente. Con la deducción del 15 por ciento por residir en municipios de menos de 3.000 habitantes se han beneficiado en 2024 45.113 extremeños (4.970 personas más que en 2023), con una media de ahorro de 153 euros por persona y un impacto total de 6,88 millones", ha explicado.

En este sentido la consejera ha destacado que todas ellas son medidas que han permitido devolver 128 millones de euros a los contribuyentes y con las que se ha recaudado 525 millones de euros más que en 2023.

"A día de hoy, con todas esas modificaciones impositivas, en Extremadura contamos con una fiscalidad más justa, batimos récord de recaudación y cumplimos con los principios de igualdad y de justicia", ha remarcado.

21 DEDUCCIONES AUTONOMIAS PARA 2026

Durante la presentación, y en referencia a los impuestos cedidos, Manzano ha recordado que Extremadura cuenta ya con los dos primeros tramos más bajos de IRPF de todo el país, 7,75 por ciento y 9,75 por ciento, con rentas de hasta 20.200 euros.

Asimismo, Manzano ha señalado que para el ejercicio 2026 Extremadura cuenta con 21 deducciones autonómicas. "Es fundamental comunicar a los ciudadanos las deducciones con las que contamos y medir el impacto de las mismas", ha señalado.

La consejera ha destacado que una de las principales dudas que plantean los contribuyentes es la relacionada con el Impuesto de Sucesiones.

"Lo primero que tienen que saber es el plazo con el que cuentan los herederos para presentar la liquidación de esa herencia que es de 6 meses. Si pasan esos 6 meses la normativa impide la aplicación de beneficios fiscales y pasamos de no tributar nada a tener que tributar y mucho", ha advertido al tiempo que ha advertido de que se podría pedir una prórroga hasta el quinto mes de otros 6 meses si fuera necesario.

En este sentido Manzano ha recordado la importancia del Registro de Especial Vinculación en el que ya están inscritas 565 personas. "Les recuerdo el último cambio: ahora se incluyen sobrinos", ha destacado al tiempo que ha recordado que es necesario que se incorporen en el testamento.

En cuanto a los impuestos propios la consejera ha hecho un repaso de los mismos y se ha referido al impuesto sobre aprovechamientos cinegéticos, el canon de saneamiento y el impuesto sobre instalaciones que inciden en el medio ambiente.

Este documento incluye también varias preguntas frecuentes así como un directorio con enlaces y lugares de interés donde poder consultar dudas.

Esta guía sencilla ya se encuentra accesible en formato digital a través del portal tributario en portaltributario.com. De manera complementaria, se han editado 150 ejemplares impresos que se distribuirán en las oficinas de los servicios fiscales de Cáceres, Badajoz, Mérida y Plasencia.