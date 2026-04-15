La Junta da luz verde a un nuevo programa Crisol Formas para la inserción laboral de 315 personas en riesgo de exclusión

El Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura ha dado luz verde a una nueva convocatoria del programa Crisol Formas para impulsar la inserción laboral de alrededor de 315 personas en riesgo de exclusión social.

Para ello, se destinarán cuatro millones para financiar esta primera etapa del programa, en la que se ofrecen contratos de formación en alternancia con el empleo durante seis meses.

Podrán solicitar las ayudas las entidades privadas que realicen las contrataciones de personas residentes en zonas desfavorecidas de los municipios extremeños de más de 20.000 habitantes, que son Badajoz, Cáceres, Mérida, Plasencia, Don Benito, Almendralejo y Villanueva de la Serena.

También incluye el diseño y desarrollo de itinerarios integrados y personalizados de inserción social y laboral, y en el acompañamiento y seguimiento de cada una de estas personas durante todo el desarrollo del programa, que llevan a cabo las entidades locales.

Los itinerarios integrados y personalizados de inserción social y laboral del programa CRISOL incluyen la derivación, con seguimiento y evaluación de los participantes, a los proyectos de formación en alternancia con el empleo, desarrollados o financiados en el marco del Programa CRISOL-FOR+, que gestiona la Consejería de Economía, Empleo y Transformación Digital a través del Servicio Extremeño Público de Empleo.