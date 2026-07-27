La Junta lamenta la cancelación del vuelo en Badajoz y reclama responsabilidades para evitar que hechos así vuelvan a repetirse

El consejero de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, Francisco José Ramírez, ha lamentado la situación vivida hoy en el aeropuerto de Badajoz, donde un centenar de extremeños han quedado en tierra tras la cancelación del vuelo con destino Barcelona.

Ramírez ha señalado que la Junta de Extremadura ya ha puesto en marcha los mecanismos necesarios para conocer con detalle qué ha ocurrido y para garantizar que los ciudadanos reciban explicaciones claras y se depuren responsabilidades.

El consejero ha recordado que el Gobierno regional está realizando un esfuerzo económico sin precedentes para que el aeropuerto de Badajoz sea una infraestructura de referencia en Extremadura, tanto para la llegada como para la salida de viajeros.

"Estamos invirtiendo, estamos apostando y estamos cumpliendo. Hemos incrementado más de un 23% la aportación destinada a sufragar las rutas aéreas, pasando de 5,8 a 7,15 millones de euros anuales. La Junta está haciendo su parte y lo está haciendo con determinación, y el mejor ejemplo son las cifras récord de viajeros registradas", ha explicado.

Ramírez ha insistido en que la falta de compromiso del Ministerio de Transportes sigue siendo el principal freno para el crecimiento del aeropuerto.

"Extremadura necesita horarios operativos flexibles, un sistema antiniebla que reduzca incidencias y una inversión estatal acorde con la realidad. No podemos seguir recibiendo cifras ridículas mientras el resto del país avanza", ha indicado.

El consejero ha reclamado una planificación seria y un compromiso real por parte del Gobierno de España. "El aeropuerto crece, los ciudadanos responden y la Junta cumple. Lo único que no está a la altura es el Ministerio. Extremadura merece un transporte fiable, digno y moderno. Y vamos a seguir exigiéndolo", ha dicho al respecto.

Asimismo, Ramírez ha expresado su comprensión ante la molestia que esta cancelación ha podido generar, especialmente en unas fechas en las que muchos extremeños iniciaban sus vacaciones y confiaban en la normalidad del servicio para comenzar sus desplazamientos con tranquilidad.