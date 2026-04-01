La Junta insta a la Delegación del Gobierno a comunicar los municipios afectados por las borrascas que deben incluirse en las ayudas

La Junta de Extremadura ha instado a la Delegación del Gobierno a comunicar al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) los municipios que se han visto afectados por las borrascas y que no han sido incluidos en las ayudas del Real Decreto-ley 5/2026, de 17 de febrero, por el que se adoptan medidas urgentes para paliar los daños ocasionados por los recientes episodios de lluvias e inundaciones.

Mercedes Morán ha explicado que el pasado 24 de febrero remitió una carta al ministro Luis Planas en la que le indicaba los municipios que se habían visto perjudicados por las sucesivas borrascas y que se habían quedado fuera de las citadas ayudas. Por ello, le solicitaba incluir dichas localidades para poder optar a ellas.

Sin embargo, en la última Conferencia Sectorial celebrada la semana pasada, la consejera preguntó por este asunto al ministro quien le aseguró que si se hacían modificaciones en el Real Decreto-ley serían "puntuales" y se basarían en las comunicaciones que le haga llegar la Delegación del Gobierno.

Por ello, Morán ha insistido en que dicha institución haga llegar al Ministerio la información con las zonas afectadas por las borrascas para que puedan incluirse aquellas que se han quedado fuera del reparto de las ayudas.

Por otra parte, ha recordado que, tal y como ha comentado este mismo martes la portavoz y consejera de Hacienda, la Junta esperará a la respuesta del Gobierno central sobre la petición de Extremadura de recuperar el superávit de 419 millones de euros de 2024 para afrontar los daños de las borrascas de cara a establecer ayudas.