La Junta impulsa un Programa de Crecimiento Empresarial para fortalecer el liderazgo y profesionalización de las pymes

La Junta de Extremadura ha puesto en marcha el Programa de Crecimiento Empresarial, iniciativa dirigida a empresarios y directivos de pymes extremeñas que buscan fortalecer sus competencias, profesionalizar la gestión y consolidar el crecimiento de sus negocios.

Este programa formativo, cuyo plazo de inscripción permanecerá abierto hasta el 30 de octubre, combina metodologías de las escuelas de negocio con un enfoque práctico adaptado a la realidad de cada empresa, persiguiendo el objetivo de acompañar a las pymes en su crecimiento hacia una gestión más estratégica, digital y sostenible, proporcionando herramientas para mejorar la dirección, el liderazgo, la digitalización y la planificación financiera.

El itinerario incluye cinco sesiones presenciales que se desarrollarán entre noviembre y diciembre en Trujillo, Mérida, Cáceres, Badajoz y Almendralejo, siendo las mismas impartidas por CEOs y directivos de prestigio nacional, según precisa la Junta en nota de prensa.

En ellas se abordarán temas clave como estrategia empresarial, liderazgo y gestión de equipos, digitalización e inteligencia artificial, finanzas y gestión comercial. Cada jornada combinará ponencias magistrales y talleres prácticos que permitirán aplicar los conocimientos directamente a los retos de cada empresa.

Los ponentes serán Miguel Ángel Luque, gestor senior de Instituciones en Cajasur; Antonio Salas, directivo y consultor experto en estrategia empresarial, con más de 20 años de experiencia liderando el crecimiento de empresas internacionales, y Zahira Martín, head of Digital en Farma2go.

También participarán Raquel Rodríguez Bárcena, fundadora de Iónika, que lidera la transformación digital y sostenible de las pymes, y Luis Sendino Hermosilla, consultor financiero con más de 25 años de experiencia, que promueve una gestión económica responsable y orientada a resultados sostenibles.

Además, el programa ofrece asesoramiento personalizado y espacios de networking para fomentar la colaboración y el intercambio de experiencias entre los participantes.