El Infoex reorganiza la unidad de Nuñomoral tras daños en su base por las borrascas

La Junta de Extremadura ha decidido unificar en una sola base la unidad de bomberos forestales de Nuñomoral-Vegas de Coria, en la comarca cacereña de Las Hurdes, con el objetivo de mejorar la coordinación y los tiempos de respuesta ante incendios.

La medida se adopta tras los daños sufridos por la base de Nuñomoral a consecuencia del reciente tren de borrascas, "que ha dejado estas instalaciones inhabilitadas como centro de trabajo", según ha explicado la Consejería de Gestión Forestal y Mundo Rural.

De este modo, todos los efectivos de la unidad pasarán a concentrarse en la base de Vegas de Coria, elegida por ser más moderna y por su ubicación junto a una vía principal, "lo que permitirá una respuesta más rápida en caso de incendio".

Hasta ahora, esta unidad era la única de las 67 del Plan Infoex que operaba desde dos centros distintos, situados en Nuñomoral y en la alquería de Vegas de Coria, separadas por unos ocho kilómetros.

La Junta ha señalado que la reorganización "no supondrá cambios en el número de efectivos y permitirá mejorar la operatividad del dispositivo", en línea con el resto de unidades del Infoex.

Asimismo, ha asegurado que la protección de la zona "está garantizada", con varias unidades del plan en localidades cercanas como Casares de las Hurdes, Caminomorisco, Pinofranqueado o Ladrillar, además de una unidad de bomberos del SEPEI en la propia Nuñomoral.

Por último, ha defendido que el cambio se enmarca en el Plan de Ordenación de Recursos Humanos del Infoex aprobado en 2025 con el respaldo de los sindicatos.