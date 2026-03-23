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Hallan los cadáveres de dos hermanos en una vivienda de Zarza de Granadilla sin aparentes signos de violencia

En los primeros pasos de la investigación no se han apreciado indicios de criminalidad ni de la intervención de terceras personas, aunque la Guardia Civil está a la espera de los resultados de las autopsias.

Redacción

Extremadura |

Un coche de la Guardia Civil
Un coche de la Guardia Civil | EFE/Archivo

La Guardia Civil se ha hecho cargo de la investigación del hallazgo de los cadáveres de dos hermanos en el interior de una vivienda en Zarza de Granadilla.

Según han informado fuentes de la Guardia Civil, el hallazgo ocurrió el pasado miércoles, 18 de marzo. En ese momento, se activó el protocolo judicial para proceder al levantamiento de los cadáveres, siendo trasladados al Instituto de Medicina Legal de Cáceres para la práctica de la autopsia.

En los primeros pasos de la investigación no se han apreciado indicios de criminalidad ni de la intervención de terceras personas, aunque la Guardia Civil está a la espera de los resultados de las autopsias.

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