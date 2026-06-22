La Junta de Extremadura organiza 4 talleres para acerca el nuevo Espacio de Datos Agroalimentario al sector

La Consejería de Economía, Empleo y Transformación Digital de la Junta de Extremadura ha organizado cuatro talleres de sensibilización para dar a conocer el nuevo Espacio de Datos Agroalimentario regional al sector.

La iniciativa, según el Ejecutivo autonómico, permitirá transformar información "dispersa" del sector en inteligencia de mercado útil para mejorar la toma de decisiones y reforzar la competitividad de las explotaciones y empresas agroalimentarias extremeñas.

Los talleres, financiados con fondos europeos Next Generation EU en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, se desarrollarán entre los días 23 y 29 de junio en Cáceres, Mérida, Badajoz y Plasencia. Las sesiones son gratuitas y están abiertas a productores, ganaderos, cooperativas, almazaras, lonjas, consejos reguladores, comercializadores, industria agroalimentaria y personal técnico vinculado al sector.

El Espacio de Datos Agroalimentario tiene como objetivo facilitar el intercambio seguro de información sobre producción, precios, ventas o demanda para generar conocimiento agregado que ayude al sector a anticipar tendencias de mercado, planificar mejor su actividad y adoptar decisiones más informadas.

"Queremos que los datos trabajen para el sector agroalimentario extremeño. Compartir información de forma segura permitirá generar conocimiento útil para anticipar tendencias, mejorar la competitividad y facilitar una mejor toma de decisiones por parte de productores y empresas", ha señalado el director general de Digitalización Regional de la Junta de Extremadura, Jesús Coslado.

Por tanto, el objetivo es convertir datos procedentes de diferentes agentes del sector en información estratégica "de alto valor", preservando la confidencialidad y la titularidad de los datos aportados, para que productores y empresas dispongan de una visión "más completa" de la evolución de los mercados y mejorar su capacidad de planificación y negociación.

Durante los talleres se explicará de forma práctica qué es un espacio de datos, cómo funciona y cuáles son los beneficios que puede aportar al sector agroalimentario extremeño. Asimismo, se mostrarán ejemplos reales de aplicación y se resolverán las dudas más habituales relacionadas con la protección de la información, la utilidad de la herramienta y las distintas formas de colaboración con el proyecto.

Las sesiones también abordarán los principios que sustentan esta infraestructura digital, entre ellos la propiedad de los datos por parte de quienes los aportan, el acceso gratuito a los servicios generados y la participación mayoritaria del sector en los órganos de gobernanza.

Las inscripciones son gratuitas y pueden formalizarse a través de los canales habilitados para cada jornada hasta completar aforo.

FECHAS Y SEDES

El primer taller se realizará en Cáceres, el 23 de junio, en el salón de grados de la Escuela Politécnica. El segundo será en Mérida, al día siguiente (24 de junio) en el salón de grados del Centro Universitario.

Ya el 26 de junio, el taller se desplazará hasta Badajoz, donde se celebrará en la hiperaula de la Escuela de Ingenierías Industriales, para acabar el 29 de junio en el salón de grados del Centro Universitario de Plasencia.

Todas las sesiones se celebrarán en horario de 10,00 a 14,00 horas.