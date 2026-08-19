La Junta de Extremadura impulsa la empleabilidad de 12 personas de Alcuéscar a través del Proyecto ESCALA 'El Mechinal'

La Junta de Extremadura, a través de la Consejería de Economía, Empleo y Transformación Digital y del Servicio Extremeño Público de Empleo (SEXPE), impulsa la empleabilidad en la localidad de Alcuéscar a través de la puesta en marcha del Proyecto ESCALA 'El Mechinal', que cuenta con una inversión de 292.000 euros.

Actualmente, doce alumnos se están formando durante un período de 12 meses en la especialidad de 'Fábricas de albañilería', en un proyecto que lleva a cabo el Ayuntamiento de la localidad.

VISITA AL PROYECTO

La directora general de Formación para el Empleo, Teresa Morales, acompañada del director general de Intermediación Laboral y Empresarial, David Fernández, y el gerente provincial de Cáceres, Juan A. Pavón, han visitado el proyecto y han mantenido un encuentro con el alumnado, el equipo técnico del programa y el alcalde de la localidad, Dionisio Vasco.

Durante la visita, se ha trasladado la importancia que desde el SEXPE se da a la inserción en el mercado laboral una vez finaliza la etapa formativa.

La directora general ha destacado la importancia de "aprender haciendo" y de generar un beneficio social en la localidad a la vez que se aprende un oficio. "Eso es lo que queremos conseguir desde la Junta de Extremadura con estos programas: que los recursos lleguen a nuestros pueblos y se conviertan en formación, empleo y oportunidades para las personas".

37 MILLONES DE EUROS

David Fernández ha señalado que esta formación permite al alumnado avanzar en su preparación y experiencia profesional gracias a los programas de formación y empleo del Gobierno de Extremadura, que cuentan con un presupuesto de 37 millones de euros y "permiten que el alumnado escale en la formación, el aprendizaje y en la experiencia que después les permitirá plantearse su futuro profesional".

Durante la visita, el equipo técnico ha destacado el trabajo que está realizando el alumnado del proyecto, que actualmente trabaja para adecuar unas instalaciones municipales que se encontraban en desuso, con el objetivo de convertirlas en un futuro espacio Coworking.

FORMACIÓN, CUALIFICACIÓN Y EXPERIENCIA

Los proyectos del Programa de formación y empleo ESCALA son de carácter temporal y alternan aprendizaje y cualificación con un trabajo productivo en actividades de utilidad pública o social.

Existe además un acompañamiento y tutorización profesional que permite la inserción, a través de la profesionalización y adquisición de experiencia, de las personas.