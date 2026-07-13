La Junta de Extremadura e Iberdrola renuevan un convenio de colaboración para la coordinación en emergencias

La Junta de Extremadura y la compañía i-DE, la distribuidora de Iberdrola, han renovado el convenio de colaboración que regula los mecanismos de comunicación, información y coordinación en situaciones de emergencia que puedan afectar a la red eléctrica en la comunidad autónoma, un acuerdo suscrito inicialmente en 2022.

El convenio, adscrito a la Vicepresidencia y Consejería de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno, Interior y Emergencias de la Junta, mantiene como finalidad asegurar un intercambio "fluido" de información entre el Centro de Atención de Urgencias y Emergencias 112 de Extremadura y la empresa distribuidora, con el fin de mejorar la eficacia de la intervención pública ante potenciales incidencias relacionadas con el suministro eléctrico, según resalta la compañía en un comunicado.

Asimismo, establece que ambas partes actualizarán protocolos y procedimientos para reforzar la coordinación operativa, especialmente en situaciones que requieran una actuación conjunta para garantizar la continuidad del servicio y la protección de infraestructuras claves.

El nuevo texto, que ya ha entrado en vigor y tendrá vigencia de cuatro años, recoge que la Comisión de Seguimiento, integrada por representantes del 112, del Servicio de Protección Civil y de i-DE, continuará siendo el órgano responsable del control y evaluación del convenio, así como del desarrollo de nuevos protocolos de actuación.

La Junta de Extremadura ha destacado que la continuidad de este marco de colaboración "permite reforzar la capacidad de respuesta del sistema público de emergencias ante incidencias que requieren una actuación coordinada con el operador eléctrico".

Por su parte, el director de i-DE en la región oeste, Óscar Villanueva, ha valorado que la continuidad del acuerdo "facilita un flujo de información estable y preciso con el 112, fundamental para la gestión eficiente de potenciales incidencias en la red", a la vez que también se trabajará en la línea de la formación de los cuerpos de seguridad en emergencias vinculadas a la presencia de riesgo eléctrico.

En Extremadura, Iberdrola gestiona más de 10.600 kilómetros de líneas de baja y media tensión y más de 2.000 de líneas de alta y muy alta tensión. También cuenta con 3.467 centros de transformación en servicio y 74 subestaciones para dar el mejor servicio tanto a particulares como a empresas.