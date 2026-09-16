La Junta de Extremadura destina casi 22 millones de euros para construir 110 nuevas viviendas públicas

El Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura ha aprobado una nueva transferencia de fondos, de 21,9 millones de euros, a la empresa pública URVIPEXSA para construir 110 viviendas protegidas, en una primera fase, en Cáceres, Arroyo de la Luz y Guareña.

Esta inversión sirve para financiar el Plan Habita, que contempla la creación de 3.500 nuevas viviendas protegidas en la región mediante colaboración público-privada, movilización de suelo y otras medidas de apoyo a la promoción y acceso a la vivienda.

La portavoz del Ejecutivo regional, Elena Manzano, ha destacado que "hoy hemos dado un paso más para aumentar el parque de vivienda protegida y facilitar el acceso a un hogar, a precios asequibles, a quienes más dificultades tienen, como son los jóvenes y las familias".

INVERSIÓN EN CENTROS RESIDENCIALES E INFRAESTRUCTURAS RURALES

Junto a la vivienda, la portavoz ha señalado como otra "prioridad de nuestro Gobierno" la atención residencial a colectivos vulnerables. En este sentido, ha informado de "una inversión sin precedentes" en el centro residencial para personas mayores María Ángeles Bujanda de Navalmoral de la Mata, concretamente, casi 4 millones de euros para realizar una reforma integral del mismo.

Entre otras actuaciones, se sustituirán el montacargas, se instalará un nuevo ascensor y habrá una nueva zona de eliminación de residuos para cumplir con la normativa vigente.

En definitiva, el objetivo es adaptar el centro a los nuevos modelos de cuidados y a las necesidades de los residentes, algo que se hace extensivo a otros recursos del SEPAD "tras años de abandono", según ha indicado Manzano.

En materia de infraestructuras rurales, ha explicado, "hemos aprobado una inversión de un millón de euros para aumentar el control, la supervisión y la calidad de las obras que se realicen en el ámbito agrario público". Aquí se incluyen las relacionadas con el uso eficiente del agua o la mejora en la accesibilidad a las fincas.

La Consejería de Agricultura impulsará esta medida a través de la empresa pública GPEX. Con ella, se busca "garantizar una buena ejecución" de las inversiones en infraestructuras agrarias. Una medida que beneficiará "a municipios, comunidades de regantes, titulares de explotaciones agrarias y usuarios en general", ha apostillado la portavoz.

FORMACIÓN PARA EL EMPLEO

Manzano ha concluido su intervención informando de un convenio con la Confederación Hidrográfica del Guadiana "para que los alumnos de Formación Profesional realicen sus prácticas en este organismo".

En total, son 160 las enseñanzas que dan acceso y pueden optar casi 3.300 alumnos de los sectores de la construcción, la electricidad y las energías renovables.

Con esta iniciativa, que estará en marcha en el curso actual, la Junta continúa potenciando la Formación Profesional, "un puente estratégico entre la formación y el empleo", ha afirmado Elena Manzano. Y ha recordado que este curso "contamos con 828 opciones formativas, con 22 enseñanzas nuevas y 30.000 plazas entre presencial, semipresencial y virtual".