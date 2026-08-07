La Junta de Extremadura destina 500.000 euros para impulsar el relevo generacional en las empresas familiares

El Diario Oficial de Extremadura (DOE) publica este jueves un decreto de la Consejería de Economía, Empleo y Transformación Digital por el que se destinan 500.000 euros a una nueva línea de ayudas para facilitar el relevo generacional en las empresas familiares de la región.

El decreto establece las bases reguladoras y recoge la primera convocatoria de estas subvenciones, dirigidas a favorecer la continuidad de la actividad empresarial, mantener el empleo y reforzar el tejido productivo extremeño.

Las ayudas permitirán financiar la elaboración de un primer protocolo familiar o la revisión, actualización y adaptación de uno ya existente, siempre que este no haya sido subvencionado anteriormente por la Junta de Extremadura, segun indica en una nota de prensa.

El protocolo familiar es el instrumento que regula las relaciones entre la familia, la propiedad y la empresa, establece mecanismos de comunicación y consenso y define aspectos relacionados con la organización, la toma de decisiones y los órganos de gobierno.

En ambas modalidades será obligatorio desarrollar un programa de asesoramiento individualizado durante un mínimo de 12 meses, prestado por una consultora externa especializada, para diseñar, planificar e implantar el plan de relevo empresarial.

AYUDAS DE HASTA 20.000 EUROS POR EMPRESA

La convocatoria financiará el 80 por ciento de los gastos subvencionables y para la elaboración de un nuevo protocolo familiar podrán subvencionarse hasta 10.000 euros en servicios profesionales de carácter jurídico o de otra naturaleza, incluidos los gastos notariales y registrales. En el caso de la revisión o actualización de un protocolo ya existente, el límite será de 5.000 euros.

Además, ambas modalidades podrán recibir hasta 10.000 euros para contratar la consultoría externa encargada del programa de acompañamiento y el diseño e implantación del plan de relevo.

La cuantía máxima de la ayuda será de 20.000 euros para la elaboración de un nuevo protocolo familiar y de 15.000 euros para la actualización de uno existente.

REQUISITOS DE ACCESO

Podrán acceder a estas ayudas las sociedades anónimas y las sociedades limitadas que dispongan de un centro productivo en Extremadura, acrediten una antigüedad mínima de 15 años y mantengan una plantilla de, al menos, siete personas trabajadoras contratadas por cuenta ajena en la región durante los doce meses anteriores a la presentación de la solicitud.

Asimismo, deberán contar con una persona socia o administradora mayor de 50 años, mientras que al menos una de las personas socias o administradoras deberá haber completado previamente un programa formativo de un mínimo de 40 horas sobre gobernanza de la empresa familiar, planificación del relevo y aspectos patrimoniales, fiscales o mercantiles vinculados a este proceso.

Quedan excluidas, entre otras, las empresas dedicadas a la producción primaria agrícola, ganadera, pesquera o acuícola, las actividades relacionadas con los juegos de azar y las apuestas, las actividades financieras y aquellas que ya hubieran recibido ayudas de la Junta de Extremadura para la elaboración de protocolos familiares.

SOLICITUDES HASTA EL 6 DE OCTUBRE

El plazo de presentación de solicitudes permanecerá abierto desde el 7 de agosto hasta el 6 de octubre de 2026. La tramitación se realizará por vía electrónica a través del Punto de Acceso General Electrónico de la Junta de Extremadura.

Las ayudas se concederán de forma directa por orden de presentación de las solicitudes que cumplan los requisitos establecidos y hasta agotar el crédito disponible.

Los proyectos deberán ejecutarse en un plazo máximo de 24 meses desde el día siguiente a la notificación de la resolución.

Las empresas familiares representan el 90,6 % del tejido empresarial extremeño, generan el 73,8 % del empleo y aportan cerca del 77 % del valor añadido bruto empresarial de la región.