La Junta de Extremadura destina 125.000 euros a la mejora de las zonas comerciales y del recinto ferial de Zafra

El consejero de Economía, Empleo y Transformación Digital, Guillermo Santamaría, ha visitado la localidad pacense de Zafra, donde el Ejecutivo regional ha destinado ya 125.000 euros a proyectos de mejora en las principales zonas comerciales del municipio y en su recinto ferial, con el objetivo de incrementar su atractivo, apoyar al comercio local y mejorar los espacios destinados a la actividad económica.

En este sentido, Guillermo Santamaría ha destacado de Zafra que "es un ejemplo" de cómo desde la Junta de Extremadura se está impulsando la actividad comercial y económica de los municipios.

Las actuaciones financiadas incluyen la renovación de la iluminación en la avenida Antonio Chacón, la plaza del Alcázar y los acerados de la plaza de España, mediante la sustitución de antiguas luminarias por tecnología LED más eficiente.

Además, se han concedido ayudas para la modernización del recinto ferial, destinadas a mejoras en la iluminación, la instalación de nuevas pantallas informativas y la colocación de toldos en el recinto hípico.

NUEVAS INVERSIONES PARA EL RECINTO FERIAL

La Junta de Extremadura continuará apoyando la modernización de una infraestructura "clave" para la ciudad, ante lo que ha avanzado en nota de prensa que los Presupuestos de la Comunidad Autónoma para 2026 incluyen una subvención nominativa de 200.000 euros destinada a nuevas inversiones en el recinto ferial de Zafra.

"Contamos con una segunda partida en el presupuesto de 2026 de 200.000 euros para continuar en esa transformación de un recinto ferial que es estratégico", ha señalado Santamaría, junto con que tienen que "mantener e impulsar" este espacio "para que cada vez tenga más actividad".

La Consejería de Economía, Empleo y Transformación Digital trabaja junto al Ayuntamiento de Zafra en la definición de las actuaciones que permitirán seguir modernizando estas instalaciones y reforzar su capacidad para acoger ferias, eventos y actividades vinculadas a la generación de empleo y actividad económica.

MÁS DE 2 MILLONES PARA EMPLEO Y 1,1 MILLONES PARA FORMACIÓN

La Junta de Extremadura ha subrayado de igual modo que su compromiso con Zafra también se refleja en las políticas de empleo y formación, y que, a través del Programa de Colaboración Económica Municipal para el Empleo, la administración regional ha destinado más de 2 millones de euros entre 2024 y 2026 para favorecer la contratación de desempleados y reforzar los servicios municipales.

Asimismo, se han aprobado dos nuevos proyectos del programa Escala, con una inversión conjunta superior a 1,1 millones de euros. En concreto, Zafra VIII y Zafra IX permitirán formar a 48 personas en especialidades como albañilería y jardinería, combinando formación y experiencia profesional remunerada.

"Tenemos que estar con nuestras políticas de economía, de empleo y de transformación digital cerca de los municipios y tratando de impulsar su actividad comercial y económica", ha resaltado a este respecto el consejero.

Estas actuaciones se suman a las ayudas para dinamización y animación comercial que contribuyen a generar actividad económica y atraer visitantes durante todo el año, concluye la Junta, que apunta que permiten reforzar la competitividad del comercio minorista y la capacidad de Zafra para seguir generando oportunidades económicas y laborales.