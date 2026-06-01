La Junta de Extremadura crea una herramienta virtual para facilitar al profesorado la consulta de normativa jurídica

La Consejería de Educación y Formación Profesional de la Junta de Extremadura ha creado un nuevo asistente jurídico virtual incorporado a la plataforma Rayuela con el objetivo de facilitar al profesorado las consultas sobre normativa jurídica.

En concreto, se trata de una herramienta apoyada en inteligencia artificial que nace con el objetivo de ayudar al personal docente de Extremadura a resolver dudas relacionadas con la normativa jurídica que afecta al desempeño de su labor profesional, según ha explicado la Junta en un comunicado.

Este asistente permitirá realizar consultas en lenguaje natural sobre cuestiones vinculadas con la normativa educativa, la organización de los centros, la evaluación, la convivencia, la relación con las familias, los derechos y deberes del alumnado, los procedimientos administrativos y otros aspectos normativos presentes en la actividad diaria de los centros docentes.

La base documental del asistente está formada actualmente por más de 400 documentos normativos, entre los que se pueden consultar leyes, decretos, órdenes, instrucciones, resoluciones y otros textos de referencia. Esta amplitud documental, según la Junta, permite ofrecer respuestas "claras, fundamentadas y contextualizadas", tomando como referencia la normativa oficial.

El acceso a la herramienta podrá hacerse a través de la propia plataforma Rayuela, así como a través de WhatsApp o Telegram, ofreciendo consultas "rápidas" en cualquier momento.