La Junta de Extremadura convoca el proceso de admisión y matriculación en enseñanzas dirigidas a personas adultas

La Consejería de Educación y Formación Profesional de la Junta de Extremadura ha publicado en el Diario Oficial de Extremadura (DOE) las convocatorias de admisión y matriculación para cursar ciclos formativos de Grado Básico, Enseñanzas Iniciales, Secundaria y Enseñanzas no formales dirigidas a personas adultas.

En todas ellas es requisito indispensable tener 18 años o cumplirlos en el año natural en el que comienza el curso. Asimismo, las convocatorias contemplan que también las personas mayores de 16 años podrán acceder a estas enseñanzas, siempre y cuando acrediten contrato laboral que no les permita acudir a los centros educativos en régimen ordinario o sean deportistas de alto nivel y rendimiento. También aquellas en las que concurran las situaciones excepcionales contempladas en las resoluciones.

El procedimiento fijado para cada enseñanza está regulado en las resoluciones respectivas, publicadas en el DOE los días 15 (Enseñanzas Iniciales, Secundaria y Enseñanzas no formales) y 16 de junio (ciclos formativos de Grado Básico), según ha informado la Junta de Extremadura en un comunicado.

En cualquier caso, el plazo para la presentación de solicitudes de admisión del alumnado de nuevo ingreso estará abierto del 29 de junio al 10 de julio de 2026. El registro de solicitudes se puede hacer de forma presencial o telemática, según los modelos establecidos para cada enseñanza.

El alumnado con derecho a permanencia dispone del mismo plazo para formalizar su matrícula.