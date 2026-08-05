La Junta de Extremadura da por controlado el incendio de Casas de Millán

El Plan de Prevención y Extinción de Incendios Forestales de Extremadura (Infoex) ha dado por controlado (sin frentes activos y con el perímetro consolidado), a las 10:00 horas de este martes, el incendio de Casas de Millán declarado el pasado sábado, 1 de agosto.

En estos momentos se encuentran trabajando en la zona dos agentes del medio natural y una unidad de seis bomberos forestales terrestres, efectuando labores de vigilancia.

Cabe recordar que el fuego ha quemado 1.352 hectáreas de matorral y pinar y motivó la declaración de la situación operativa 1 del Plan Especial de Protección Civil ante Incendios Forestales de la Comunidad Autónoma de Extremadura (Infocaex) por parte del vicepresidente y consejero de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno, Interior y Emergencias, Abel Bautista, así como la evacuación preventiva de los vecinos de Casas de Millán y Grimaldo de sus viviendas, a las que regresaron el domingo.

Otro incendio que se ha dado por controlado a las 9:30 horas de este martes ha sido el declarado ayer en la sierra de Arroyo de San Serván. Este fuego ha calcinado 107 hectáreas y su proximidad a edificaciones aisladas mantuvo la declaración de nivel 1 del Plan Infoex activo durante varias horas.

Hoy se encuentran vigilando el terreno, un agente del medio natural y un retén de bomberos.

La Junta de Extremadura sigue recomendando que se extremen las precauciones en los trabajos agrícolas y actividades próximas a zonas forestales susceptibles de provocar incendios.