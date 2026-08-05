INCENDIOS

La Junta de Extremadura da por controlado el incendio de Casas de Millán

El fuego de Arroyo de San Serván declarado el lunes también se daba por controlado este martes.

Redacción

Extremadura |

La Junta de Extremadura da por controlado el incendio de Casas de Millán
La Junta de Extremadura da por controlado el incendio de Casas de Millán | Junta de Extremadura

El Plan de Prevención y Extinción de Incendios Forestales de Extremadura (Infoex) ha dado por controlado (sin frentes activos y con el perímetro consolidado), a las 10:00 horas de este martes, el incendio de Casas de Millán declarado el pasado sábado, 1 de agosto.

En estos momentos se encuentran trabajando en la zona dos agentes del medio natural y una unidad de seis bomberos forestales terrestres, efectuando labores de vigilancia.

Cabe recordar que el fuego ha quemado 1.352 hectáreas de matorral y pinar y motivó la declaración de la situación operativa 1 del Plan Especial de Protección Civil ante Incendios Forestales de la Comunidad Autónoma de Extremadura (Infocaex) por parte del vicepresidente y consejero de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno, Interior y Emergencias, Abel Bautista, así como la evacuación preventiva de los vecinos de Casas de Millán y Grimaldo de sus viviendas, a las que regresaron el domingo.

Otro incendio que se ha dado por controlado a las 9:30 horas de este martes ha sido el declarado ayer en la sierra de Arroyo de San Serván. Este fuego ha calcinado 107 hectáreas y su proximidad a edificaciones aisladas mantuvo la declaración de nivel 1 del Plan Infoex activo durante varias horas.

Hoy se encuentran vigilando el terreno, un agente del medio natural y un retén de bomberos.

La Junta de Extremadura sigue recomendando que se extremen las precauciones en los trabajos agrícolas y actividades próximas a zonas forestales susceptibles de provocar incendios.

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