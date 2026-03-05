La Junta de Extremadura concede 6 millones de euros en incentivos autonómicos a 85 empresas

El Diario Oficial de Extremadura ha publicado este miércoles ayudas concedidas por la Consejería de Economía, Empleo y Transformación Digital a la inversión empresarial en el marco de los incentivos autonómicos, por valor de 6 millones de euros a 85 empresas.

Una inversión que "contribuye a consolidar el impacto de estos incentivos, que solo en 2025 han impulsado inversiones por valor de 89 millones de euros", según señala el Ejecutivo regional en nota de prensa.

En total, la Junta de Extremadura ha concedido 53,7 millones de euros en incentivos autonómicos, beneficiando a un total de 736 empresas a lo largo de la legislatura y suponiendo una creación de 1.041 empleos, un periodo en el que este programa "ha contribuido a movilizar 179.575.589 euros de inversión empresarial en Extremadura, consolidándose como una de las principales herramientas de impulso al tejido productivo regional", señala.

En concreto, estas subvenciones a fondo perdido están destinadas a respaldar inversiones en Extremadura, especialmente en pymes, financiando recursos estratégicos como maquinaria, obra civil, instalaciones, bienes de equipo, equipamiento vinculado a empresa 4.0 y procesos clave para la continuidad empresarial, como el relevo generacional.

Así, los incentivos se dirigen a proyectos con una inversión mínima de 25.000 euros y hasta 1.200.000 euros, con el objetivo de "reforzar la capacidad productiva, mejorar la competitividad y favorecer la creación y consolidación de actividad económica en el conjunto del territorio".

El programa funciona mediante subvención directa, de tal forma que toda solicitud que cumple los requisitos establecidos tiene derecho a la ayuda. Además, las empresas deben realizar una aportación financiera mínima del 25 por ciento de la inversión subvencionable con recursos propios o financiación externa sin ayuda pública, lo que refuerza el compromiso empresarial con los proyectos presentados.

Los proyectos pueden corresponder tanto a la creación de nuevas empresas o centros productivos como a la ampliación, modernización o traslado de instalaciones existentes, lo que amplía el impacto del programa en distintos sectores y territorios, señala el Ejecutivo regional.

AMPLIACIÓN DEL CRÉDITO HASTA 96 MILLONES DE EUROS

Según destaca, la Junta de Extremadura ha ampliado hasta los 96 millones de euros el crédito destinado a los incentivos autonómicos a la inversión empresarial, tras publicar el pasado 17 de diciembre de 2025 en el DOE un incremento de 56 millones adicionales sobre los 40 millones iniciales.

Esta ampliación responde a la "necesidad de atender las numerosas solicitudes presentadas en plazo, ya que el presupuesto previsto se había agotado, y permitirá a las empresas impulsar nuevas inversiones para el crecimiento y consolidación de sus negocios".

La financiación de estas ayudas se realiza, siempre que sea posible, con cargo al Programa Operativo Feder de Extremadura 2021-2027, con un porcentaje de cofinanciación del 85 por ciento, salvo en el caso de grandes empresas, que no podrán recibir fondos Feder.

89 MILLONES DE INVERSIÓN Y 318 EMPRESAS APOYADAS EN 2025

Destaca el Ejecutivo regional que el año 2025 "concentra una parte destacada de este impulso inversor", ya que durante este ejercicio, la inversión empresarial movilizada ha alcanzado 88.973.539 euros, respaldada por 25.937.774 euros en subvenciones, beneficiando a 318 empresas creando 536 nuevos empleos.

De esta formas, las actuaciones apoyadas en 2025 han estado orientadas principalmente a la modernización de instalaciones, la incorporación de tecnología, la mejora de procesos productivos y la digitalización, contribuyendo a reforzar la competitividad de las empresas extremeñas.

Cabe destacar que el plazo de solicitud de los incentivos autonómicos permanece abierto hasta el 31 de diciembre de 2026, permitiendo que nuevas iniciativas empresariales puedan acogerse a esta línea de apoyo. Con estos datos, la Junta de Extremadura "reafirma su compromiso con el impulso a la inversión productiva, el fortalecimiento de las pymes y la modernización del tejido empresarial, favoreciendo un crecimiento sostenible y competitivo en la región", concluye.