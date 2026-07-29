La Junta de Extremadura adapta el Consejo de Concertación Social y Económica a la nueva estructura del gobierno regional

La consejera de Hacienda, Administración Pública y Diálogo Social, Elena Manzano, ha asistido este martes en Mérida a una reunión del Consejo de Concertación Social, presidido por la presidenta María Guardiola, en el que se ha informado sobre los nuevos representantes y las comisiones sectoriales adaptadas a la nueva estructura del Gobierno autonómico.

Así, tras la incorporación de la Confederación Independiente de Empresarios (CIEM) al Consejo de Concertación Social y la formación del nuevo gobierno de la Junta de Extremadura tras las elecciones, se ha procedido a designar a los nuevos representantes que componen el Consejo de Concertación Social y Económica de Extremadura.

Por parte de la Junta de Extremadura preside la presidenta María Guardiola, y como vocales están el vicepresidente y consejero de Presidencia, Coordinación de la Acción del Gobierno, Interior y Emergencias, Abel Bautista; la consejera de Hacienda, Administración Pública y Diálogo Social, Elena Manzano, y el consejero de Economía, Empleo y Transformación Digital, Guillermo Santamaría.

Asimismo, se ha nombrado a dos vocales por cada sindicato que compone el Consejo: dos por CC.OO, dos por UGT, dos por CIEM y otros dos por la CREEX.

La consejera de Hacienda, Administración Pública y Diálogo Social ha puesto en valor el diálogo y el trabajo conjunto entre sindicatos, empresarios y la Junta para seguir impulsando el crecimiento económico y social de la región.

"Lo que hemos hecho hoy ha sido adaptar el Consejo de Concertación a las nuevas estructuras de la Junta de Extremadura y, sobre todo, impulsar ese diálogo social tan importante para nuestro Gobierno. Y lo hacemos a través de un instrumento que ha resultado de gran utilidad y clave en ese diálogo que son esas cuatro comisiones sectoriales", ha explicado.

En este sentido Manzano ha señalado que a partir de septiembre se volverán a constituir esas cuatro comisiones sectoriales con representación tanto de los agentes sociales, UGT y CCOO, como de la CREEX y CIEM.

Unas comisiones que, como novedad aprobada en este Consejo, se celebrarán dos veces al año.

"En ellas trataremos asuntos clave para Extremadura como la industrialización, la promoción del empleo, la conciliación, la corresponsabilidad y otros ámbitos clave para el desarrollo de Extremadura", ha concluido.