La Junta espera tener aprobados a final de julio los PGEx 2026 que incluirán bajada en los dos primeros tramos del IRPF

La Junta de Extremadura espera tener aprobados a finales del próximo mes de julio los Presupuestos de la comunidad (PGEx) para 2026, que presentará esta misma semana, y que incluirán entre otras medidas bajadas del 0,25 por ciento en cada uno de los dos primeros tramos del IRPF con un impacto de más de 8 millones de euros.

De este modo, el primer tramo del IRPF en la región se situará en el 7,75 y el segundo en el 9,75 y la comunidad se mantendrá "en los tramos más bajos del todo el país", con una fiscalidad que es "la más justa, la más igualitaria y la que atiende al principio de capacidad económica".

La bajada en esos dos primeros tramos del IRPF se realizará, además, sin aplicar subida en el resto de tramos, lo que llevará a que el impuesto es "progresivo" y a que del descenso en el gravamen se van a beneficiar "todos" los ciudadanos.

Así lo ha explicado en declaraciones a los medios este miércoles en Mérida antes de comparecer en comisión en la Asamblea para informar sobre líneas de actuación de su departamento la consejera de Hacienda, Administración Pública y Diálogo Social, Elena Manzano, quien ha recordado que la aprobación del Presupuesto para 2026 formaba parte del acuerdo de gobernabilidad alcanzado con Vox en la región, y que no ha habido "ningún problema" con la formación de Abascal para su elaboración.

Junto a estos presupuestos, que serán presentados esta semana, tal y como ya adelantó la presidenta de la Junta, María Guardiola, el Gobierno regional trataba ya además en las cuentas autonómicas para 2027, bajo el planteamiento de que éstas permiten "seguir impulsando Extremadura" y son "el único instrumento que permite acometer las políticas públicas que necesitan los ciudadanos de la región".

Así, ha recordado que los PGEx 2026, como ya avanzó también Guardiola, estarán dotados con más de 8.800 millones de euros, con 500 millones más para "mejorar" la Sanidad y 170 millones más para Educación. "Superaremos esa cifra récord que presentamos en el presupuesto anterior y garantizaremos los servicios públicos en Extremadura", ha remarcado Manzano, quien ha defendido que "Extremadura es imparable, Extremadura sigue creciendo y tiene al mejor gobierno al frente para ello".

Además, en las cuentas regionales de 2026 se incluirán deducciones por gastos veterinarios, y para enfermos de ELA (con subida a 4.000 euros), entre otras que desgranará en la presentación de los presupuestos, que incidirán en la política de bajada fiscal introducida por el Gobierno de María Guardiola ya desde la pasada legislatura para acabar entonces con el "infierno fiscal" en el que los ejecutivos del PSOE habían sumido a la comunidad.