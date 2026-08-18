La Junta espera que Portugal arroje luz sobre puente de Cedillo en reunión el 2 de septiembre

La Junta de Extremadura mantendrá una reunión el próximo 2 de septiembre con el Ministerio de Infraestructuras luso en la que espera que este "arroje luz" acerca de las obras del puente transfronterizo sobre el río Sever que conectará Cedillo y Montalvão-Nisa, que están paralizadas por trámites medioambientales.

Así lo ha expresado, a preguntas de los medios, el consejero de Infraestructuras, Transporte y Vivienda de la Junta de Extremadura, Francisco José Ramírez, durante una visita a Cedillo para abordar la situación del parque público de vivienda.

Ha avanzado que el puente de Cedillo será una de las cuestiones que la Junta pondrá encima de la mesa en la reunión del 2 de septiembre y que contempla "en los presupuestos para este ejercicio", con "la cantidad suficiente para realizar la obra de la parte" en territorio español que le compete a la Junta.

Pero, ha precisado, "es verdad que el Gobierno portugués tiene que despejar la incógnita" y explicar "cómo va a financiar la obra, qué plazos maneja y qué ejecución pretende realizar en el tiempo que estime".