La Junta elige Cáceres para celebrar el Día Mundial del Turismo este sábado con rutas, catas y talleres

La Consejería de Cultura, Turismo y Deportes de la Junta de Extremadura se suma un año más a la celebración del Día Mundial del Turismo y, en esta ocasión, ha elegido Cáceres para desplegar, durante toda la jornada del próximo sábado, día 26, una programación de actividades que van desde rutas en bici, visitas guiadas al Museo Helga de Alvear, talleres infantiles y catas de productos, con la plaza de San Jorge como corazón de la celebración.

El director general de Turismo, Óscar Mateos, y el concejal del área, Ángel Orgaz, han presentado este martes las actividades que se han organizado en la capital cacereña, que este año conmemora el 40 aniversario de su declaración como Ciudad Patrimonio de la Humanidad por la Unesco.

La programación comenzará con una actividad de cicloturismo a las 8,00 horas con una ruta guiada en bicicleta eléctrica que partirá desde el aparcamiento de Obispo Galarza y el recorrido discurrirá por la ciudad monumental, la Ribera del Marco y la Cueva de Maltravieso para regresar posteriormente al casco histórico. Se trata de una experiencia que combina patrimonio y entorno natural apta para todas las edades.

A las 10,00 se realizará una visita guiada al Museo Helga de Alvear para grupos y también la ruta 'Cáceres de Cine', que plantea un recorrido por algunos de los espacios monumentales más emblemáticos que han servido de escenario para reconocidas películas y reconocidas series internacionales combinando historia, arquitectura y curiosidades de los rodajes. Esta ruta contará además con un segundo pase a las 11,30 horas.

También habrá talleres infantiles para "transmitir a los más jóvenes la importancia del turismo en nuestra región", ha dicho el director general. Se trata de 'Dibuja Extremadura', una actividad de expresión artística relacionada con monumentos o enclaves emblemáticos para público infantil de 4 a 8 años o 'La búsqueda del tesoro', una gincana por el casco histórico para niños y niñas de entre 9 y 12 años que tendrán que ir resolviendo pistas para encontrar diferentes recompensas.

A media mañana tendrá lugar un espectáculo teatral y musical itinerante entre la Plaza de San Jorge y la Plaza de los Golfines, una propuesta diseñada para poner en valor la riqueza patrimonial, cultural, histórica, natural y gastronómica de Extremadura, a cargo de la compañía Asaco Producciones.

La gastronomía, otro de los grandes reclamos turísticos de la región, también tendrá un papel protagonista durante la mañana por lo que se han programado dos catas comentadas con degustación. La primera bajo el título 'Oro líquido, Extremadura, su aceituna y el aceite', permitirá conocer y degustar diferentes aceites de oliva virgen extra extremeños a partir de las 11,00 horas.

La segunda cata está prevista para las 13,30 horas bajo el lema 'Extremadura naturalmente' y tendrá como protagonistas a los quesos con Denominación de Origen Protegida (DOP) comoo son la Torta del Casar, Queso de los Ibores, Queso de la Serena o Queso de Aceúche y la degustación se complementará con carne de wagyu ibérico extremeño y vino de la tierra.

También se dispondrá de un punto de información de la Dirección General de Turismo que contará con guías, mapas, proyectos y material divulgativo sobre los principales productos y destinos turísticos de la región. Además, quienes se acercan al evento podrán elegir una postal ilustrada por la artista extremeña Alicia Aradilla, escribir un mensaje y enviarlo a la persona que deseen a través de un buzón instalado para esta ocasión.

Todas las actividades requieren inscripción previa y podrán realizarse mediante el formulario accesible a través del código QR incluido en el cartel del evento o de forma presencial en el punto de información durante la mañana del sábado, salvo en el caso de la ruta en bicicleta cuya inscripción deberá efectuarse exclusivamente de manera online.

El director general ha recordado que el Día Mundial del Turismo es una fecha de referencia internacional que tiene como principal objetivo sensibilizar a la sociedad sobre el valor social, cultural y económico del turismo. Una conmemoración que se celebra desde 1980 para destacar el papel del turismo en el desarrollo mundial y que, en esta edición de 2026, ha elegido como lema 'Agenda Digital e Inteligencia Artificial para Rediseñar el Turismo'.

"Y es que el turismo ha evolucionado siempre de la mano de la innovación. Y en la actualidad la inteligencia artificial está llamada a convertirse en una de las grandes transformadoras del sector", ha dicho Mateos, que ha añadido que "muchos viajeros planifican ya sus viajes a través de plataformas digitales y recurren cada vez más a herramientas de inteligencia artificial para decidir dónde alojarse, qué lugares visitar o qué experiencias disfrutar en sus destinos" y de ahí el lema elegido en este año.