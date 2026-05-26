La Junta destina 7 millones de euros al servicio de ayuda a domicilio para personas en situación de dependencia

El Diario Oficial de Extremadura (DOE) publica este lunes, 25 de mayo, la aprobación del Programa de Colaboración Económica Municipal del servicio de ayuda a domicilio del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia para 2026.

Este programa tiene como finalidad financiar a las entidades locales extremeñas para la prestación del servicio de ayuda a domicilio a personas en situación de dependencia, contribuyendo a atender sus necesidades básicas de la vida diaria y favoreciendo su permanencia en el entorno habitual.

La iniciativa cuenta con una dotación global de 7 millones de euros, lo que supone un incremento de 1.625.000 millones de euros respecto al año anterior. Esto permite ampliar el número de municipios atendidos, el volumen de horas de atención y el precio por hora de atención.

Esta convocatoria contempla la participación de las entidades locales que ya venían prestando este servicio, así como la incorporación de 7 nuevos municipios, con menos de 20.000 habitantes y mayor número de personas con dependencia reconocida sin prestación asignada, abarcando un total de 36 municipios en la región, explica en nota de prensa la Junta.

El programa permitirá financiar un total de 610.394 horas de atención domiciliaria, lo que supone 113.490 horas más que en el ejercicio anterior, entre las que se incluyen tanto actuaciones relacionadas con el apoyo en las tareas domésticas como la atención personal directa.

Todo ello permitirá reducir listas de espera y mejorar la calidad de la atención que reciben las personas beneficiarias, subraya el Ejecutivo autonómico.

A través de este programa, la Junta de Extremadura refuerza su compromiso de mejorar la autonomía personal y la calidad de vida de las personas mayores y dependientes, garantizando su atención en el entorno domiciliario y reforzando los servicios sociales de proximidad.