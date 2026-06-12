La Junta destina 307 millones de euros a impulsar la vivienda, las infraestructuras y el transporte en la región

La secretaria general de la Consejería de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, Laura Castell Vivas, ha presentado en la Asamblea el presupuesto de su departamento para 2026, que asciende a 307,7 millones de euros, un 10% más que en el ejercicio anterior, en un contexto marcado por la reducción de fondos estatales y la desaparición de fondos europeos para infraestructuras viarias.

El acceso a la vivienda es una de las prioridades del presupuesto. A este ámbito se destinan cerca de 148 millones de euros, un 14% más que en 2025, lo que permitirá poner en marcha el nuevo Plan de Vivienda de Extremadura 2026-2030, con una dotación de 117,5 millones de euros en su primer año. Este plan busca dar respuesta a la realidad actual del mercado y facilitar el acceso a la vivienda mediante una estrategia integral.

Entre las principales medidas destaca el impulso a la construcción de vivienda protegida a través del Plan Habita, con el objetivo de promover 3.500 viviendas, junto al refuerzo de las ayudas a promotores y de la ayuda directa a la entrada para la adquisición de vivienda protegida. Además, se apuesta por la rehabilitación del parque existente con actuaciones destinadas a mejorar la habitabilidad, la eficiencia energética y la accesibilidad, así como favorecer la puesta en uso de viviendas vacías y fijar población en el territorio.

El presupuesto incorpora también una línea específica de accesibilidad dirigida a personas con discapacidad, de carácter permanente, así como medidas para facilitar la emancipación juvenil, como una nueva convocatoria del Bono Alquiler Joven y la ampliación del Aval Joven, que se extenderá a familias con necesidades especiales y que ya ha permitido a más de 2.200 jóvenes acceder a una vivienda.

En el ámbito de las infraestructuras viarias, la inversión alcanza los 82,6 millones de euros, lo que supone un incremento cercano al 30 por ciento. Estas cuentas permitirán avanzar en proyectos estratégicos como la ronda sur de Cáceres, el tramo II de la ronda sur de Badajoz, la conexión de la EX-374 con el puente de Cedillo o la reforma de las avenidas Martín Palomino y España en Plasencia, además de seguir desarrollando nuevas actuaciones en la red regional.

La seguridad vial es otro de los ejes fundamentales, con una dotación de 44 millones de euros destinada a la conservación y mejora de las carreteras autonómicas, con el objetivo de reducir la siniestralidad, mejorar los tiempos de desplazamiento y garantizar unas infraestructuras más seguras.

En materia de movilidad y transporte, el presupuesto supera los 57,6 millones de euros y se orienta a mejorar la conectividad y fomentar un modelo más sostenible. Se incluyen 5,8 millones de euros para mantener las conexiones aéreas con Madrid y Barcelona, 3,5 millones para financiar servicios ferroviarios esenciales y más de 8 millones para el transporte público, especialmente en zonas rurales.

Además, se destinan 7,6 millones de euros a apoyar a las empresas de transporte de viajeros y 9,2 millones a la transformación de flotas hacia modelos más sostenibles. El presupuesto incluye también el programa RENOVEXT, dotado con 800.000 euros, para la renovación de vehículos, así como actuaciones para mejorar estaciones de autobuses y avanzar en la digitalización del sistema.

Por último, en urbanismo y ordenación del territorio, la inversión supera los 8 millones de euros, destinados a la financiación de planes urbanísticos municipales, el refuerzo de las oficinas técnicas y el desarrollo de la Agenda Urbana y Rural de Extremadura.

Con este presupuesto, la Junta de Extremadura refuerza su compromiso con la cohesión territorial, el acceso a la vivienda y el impulso de las infraestructuras y la movilidad como palancas clave para el desarrollo económico y social de la región.