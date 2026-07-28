La Junta destaca que está trabajando para buscar una solución a la balsa de Jarandilla de la Vera

La Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Sostenible ha aseverado que está "trabajando de manera continuada" para buscar una solución a la situación de la balsa de Jarandilla de la Vera, "siempre dentro del marco legal y de las competencias que tiene atribuidas", tras la rotura ocurrida en marzo del pasado año.

Así lo ha destacado el director general de Regadíos e Infraestructuras Rurales, José Manuel Sánchez, quien ha explicado que durante este tiempo, la consejería ha realizado visitas técnicas, ha estudiado distintas alternativas provisionales y definitivas, y ha adjudicado una inversión destinada a reforzar provisionalmente el suministro de agua para riego.

Asimismo, la Consejería de Agricultura ha promovido una nueva reunión con la Comunidad de Regantes para el próximo 31 de julio, con el objetivo de "analizar conjuntamente las posibles soluciones y ofrecer una respuesta fundamentada a sus demandas", tras lo que ha apuntado que hata el momento, no se ha recibido contestación a esta convocatoria.

La Dirección General de Regadíos e Infraestructuras Rurales recuerda que, "para poder avanzar en cualquier actuación, resulta imprescindible tramitar la modificación de la concesión de riego", un procedimiento que debe solicitar la propia Comunidad de Regantes y que permitirá abordar tanto las soluciones provisionales como las definitivas.

Además, señala la Junta en nota de prensa, las medidas provisionales requerirán, además, las correspondientes autorizaciones ambientales y el visto bueno de la Confederación Hidrográfica del Tajo.

La Consejería reafirma que "comprende la preocupación de la Comunidad de Regantes" y reitera su "disposición al diálogo y a la colaboración", tras lo que considera necesario que "todas las partes actúen con responsabilidad y rigor, evitando interpretaciones que puedan generar confusión sobre las competencias y los trámites necesarios para resolver la situación".

Finalmente, el Ejecutivo regional reclama que "el debate político no interfiera en la búsqueda de soluciones "y recuerda que el primer paso administrativo corresponde a la Comunidad de Regantes mediante la solicitud de modificación de la concesión.

Finalmente, la Consejería de Agricultura reconoce el "importante papel que desempeñan las organizaciones profesionales agrarias" y apela "al rigor y a la precisión en las declaraciones públicas sobre este asunto", ya que según apunta, el objetivo común debe ser "avanzar en una solución viable, con todas las garantías técnicas, jurídicas y ambientales, para los regantes afectados".