La Junta destaca el aumento en un 6,7% de viajeros y pernoctaciones internacionales en hoteles extremeños en diciembre

Los establecimientos hoteleros de Extremadura han recibido en el pasado diciembre a 16.484 viajeros extranjeros, el 6,7 por ciento más respecto al mismo mes de 2024, según los datos publicados este lunes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Estos turistas no residentes en España han generado 24.623 pernoctaciones, un aumento del 6,2 por ciento en variación anual. Ambas cantidades son las más altas de un mes de diciembre en lo que se refiere al turismo internacional desde el comienzo de la serie histórica, en 2010, según destaca en nota de prensa la Junta de Extremadura.

En total, 93.265 viajeros nacionales e internacionales se han alojado en hoteles extremeños en el último mes del año, el 9,6 por ciento menos en comparación anual, al tiempo que las pernoctaciones han sumado 160.707, un descenso del 9,9 por ciento. A pesar de estas bajadas, diciembre de 2025 se sitúa como el tercero mejor de la serie iniciada hace 16 años.

La estancia media ha sido de 1,72 noches por viajero y el grado medio de ocupación por habitación ha llegado al 35,2 por ciento.

La facturación media diaria por habitación ocupada ha sido de 70,47 euros, el 7 por ciento más en comparación anual, mientras que el ingreso medio diario por habitación disponible ha alcanzado los 25,38 euros, un aumento del 1,6 por ciento.