La Junta destaca las 255.800 pernoctaciones registradas en abril en Extremadura, un 3,9% más en tasa interanual

La Junta de Extremadura ha destacado que los hoteles de la comunidad han registrado 255.838 pernoctaciones en abril, un crecimiento del 3,9 por ciento respecto al mismo mes de 2025, según los datos publicados este lunes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Del total, 216.444 han correspondido a españoles (el 85 por ciento) y 39.394, a extranjeros (el 15 por ciento restante).

El número de viajeros ha llegado a 139.306, un incremento del 0,6 por ciento anual, de los cuales 113.554 han sido nacionales (el 82 por ciento) y 25.752 no residentes en España (el 18 por ciento del total).

La estancia media ha sido de 1,84 noches por viajero, mientras que el grado medio de ocupación por habitación ha llegado al 53,9 por ciento, resalta en nota de prensa la Junta.

En abril, la facturación media diaria por habitación ocupada (ADR) ha sido de 77,02 euros, el 6,1 por ciento más en variación anual y el valor más alto de toda la serie histórica, iniciada en 2010. Por su parte, el ingreso medio diario por habitación disponible (RevPar) ha alcanzado los 43,05 euros, un aumento del 15,6 por ciento y también la cifra más alta de un mes de abril desde 2010.