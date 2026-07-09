La Junta defenderá en Madrid y Bruselas los intereses y el futuro de los tabaqueros extremeños

El consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Natural, Juan José García, ha asegurado que la Junta de Extremadura seguirá defendiendo al sector tabaquero extremeño, tanto en Madrid como en Bruselas, a pesar de lo que considera una falta de apoyo del Gobierno de España y de las medidas recogidas en la próxima reforma de la PAC para el periodo 2028-2032.

De esta manera se ha pronunciado García en el transcurso de su intervención durante la clausura de la Reunión Plenaria de la Mesa del Tabaco, celebrada este miércoles en Jarandilla de la Vera, donde ha incidido en el apoyo a los agricultores extremeños.

La región concentra el 99 % de la producción nacional de tabaco, ha recordado, y su cultivo genera un impacto económico de 126 millones de euros, sosteniendo alrededor de 2.000 empleos y viviendo de ello cerca de 20.000 familias, principalmente en las comarcas de La Vera, Campo Arañuelo, Talayuela y Navalmoral de la Mata, por lo que el respaldo de la Administración regional será "incuestionable, sin fisuras".

Muchas de las políticas que afectan a esta industria vienen marcadas por Europa, ha señalado, "pero el Gobierno de España, con las medidas que está impulsando, está dificultando su desarrollo al aplicar una legislación que va más allá de lo que exige la normativa europea" y, además, "lo hace sin el diálogo con los agricultores".

El consejero lo ha argumentado poniendo como ejemplo la negativa del Gobierno central a autorizar el uso del dicloropropeno, un fitosanitario que mejoraría la competitividad del sector si pudiera utilizarse en España.

Esta cuestión ha sido uno de los aspectos del contexto actual del sector tabaquero que se ha abordado en la reunión de la Mesa del Tabaco, integrada por representantes institucionales, administraciones públicas, organizaciones agrarias y empresas de toda la cadena de valor, donde se han analizado también los principales retos que marcarán el futuro del sector.