La Junta culmina el programa de Escalado Empresarial con veinte proyectos para impulsar el crecimiento de empresas extremeñas

El secretario general de Transformación Digital e Inteligencia Artificial, Juan Carlos Preciado, ha presentado hoy los resultados de la primera edición del programa Orión, una iniciativa de la Consejería de Economía, Empleo y Transformación Digital dirigida a empresas extremeñas para aplicar la transformación digital a sus procesos de crecimiento, competitividad e internacionalización.

Durante la rueda de prensa, en la que también ha participado una de las empresas integrantes del programa, se ha informado sobre la aplicación de herramientas digitales a ámbitos como la productividad, la transformación de procesos, la apertura de nuevos mercados, la creación de modelos de negocio y el crecimiento empresarial.

Orión forma parte de la Estrategia de Transformación Digital de Extremadura 2027 (ETDE27), la hoja de ruta de la Junta de Extremadura para la transformación digital de la Administración, el territorio, las personas y el tejido productivo.

Juan Carlos Preciado ha explicado que "la Estrategia de Transformación Digital de Extremadura no persigue digitalizar por digitalizar. Queremos utilizar la tecnología para transformar Extremadura, para tener una Administración mejor, generar nuevas oportunidades para las personas y, especialmente, conseguir empresas más productivas, innovadoras y capaces de competir en mercados cada vez más grandes".

UNA ESTRATEGIA CON RESULTADOS EN ADMINISTRACIÓN, PERSONAS Y EMPRESAS

En el ámbito de la transformación de la Administración, Extremadura ha pasado de tener alrededor de 100 trámites digitalizados en 2023 a contar con 746 en la actualidad, al tiempo que ha simplificado más de 400 procedimientos en estos dos últimos años, reduciendo de media un 57 % los tiempos de tramitación y un 70 % los documentos exigidos.

A este proceso se están incorporando progresivamente la inteligencia artificial y la automatización. La Junta está revisando procedimientos, eliminando datos y documentos innecesarios, reduciendo tiempos y digitalizando servicios.

Otro de los ámbitos de la estrategia son las personas. La Junta ha formado ya a más de 40.000 extremeños en competencias digitales básicas y a más de 3.000 en competencias avanzadas. Paralelamente, casi 9.000 extremeños trabajan ya en el ámbito digital, y este empleo representó cerca del 17 % del nuevo empleo generado en Extremadura durante 2025.

El programa Orión se encuadra directamente en la transformación del tejido productivo, según ha indicado Juan Carlos Preciado, quien ha destacado que la Junta ha movilizado ya más de 20 millones de euros para la digitalización empresarial, apoyando proyectos vinculados a inteligencia artificial, automatización, industria, servicios y adopción de nuevas tecnologías.

"Pero entendimos que no bastaba con financiar tecnología, también teníamos que ayudar a nuestros empresarios a descubrir qué puede hacer esa tecnología por sus empresas, cómo puede transformar su modelo de negocio y cómo puede ayudarles a crecer. De esa reflexión nace Orión", ha explicado el secretario general de Transformación Digital.

DE FINANCIAR TECNOLOGÍA A APLICAR SOLUCIONES EN LAS EMPRESAS

Orión supone un paso adicional dentro de las políticas de transformación digital de la Junta de Extremadura, ya que pretende acompañar a quienes toman las decisiones dentro de las empresas para identificar cómo la tecnología puede ayudarles a escalar, mejorar su productividad y competir en mercados nacionales e internacionales.

La respuesta del tejido empresarial ha superado las expectativas, según ha señalado Juan Carlos Preciado, ya que 114 empresas solicitaron participar en un programa limitado a veinte plazas, y las veinte seleccionadas completaron íntegramente el itinerario y finalizaron con su propio Plan de Escalado y Transformación Digital.

Los proyectos desarrollados incluyen iniciativas relacionadas con inteligencia artificial, automatización, gestión avanzada del dato, IoT, mantenimiento predictivo, CRM, OCR, Edge Computing, experiencia de cliente o ciberseguridad, siempre a partir de necesidades concretas de las empresas.

"La transformación digital no empieza implantando tecnología, empieza cuando un empresario cambia la forma de entender cómo debe crecer su empresa. Ahí comienza la transformación. Cuando conseguimos que esa visión llegue a veinte empresas, también contribuimos a transformar el tejido productivo extremeño", ha señalado el secretario general.

MAS DE 300 HORAS DE ACOMPAÑAMIENTO ESPECIALIZADO

Uno de los elementos del programa Orión ha sido su metodología. El programa se ha desarrollado sobre la realidad de cada empresa mediante una combinación de formación ejecutiva, experiencias empresariales, mentoría individualizada y desarrollo de proyectos.

En total, Orión ha contado con nueve sesiones especializadas, doce profesionales en el bloque docente y diez mentores, superando las 300 horas de mentoring individualizado. Este acompañamiento ha permitido trasladar los conocimientos a los retos concretos de cada organización y convertir ideas generales en proyectos estructurados, priorizados y con una hoja de ruta para su implantación.

La primera edición ha alcanzado una valoración global de 9,4 sobre 10 y prácticamente el 93 % de los participantes ha manifestado su interés en continuar vinculado a Orión.

Durante la rueda de prensa, una de las empresas participantes ha compartido su experiencia y ha explicado cómo el programa le ha permitido trasladar la transformación digital a una hoja de ruta concreta para el crecimiento de su compañía.

Las veinte organizaciones participantes proceden de sectores como la industria, agroindustria, construcción, energía, comunicación, turismo, servicios profesionales o tecnología. El programa ha abordado, por tanto, necesidades de transformación digital de empresas de distintos sectores de actividad.

APLICACIÓN EMPRESARIAL DE LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL

Para la Junta de Extremadura, los resultados de Orión se incorporan a las actuaciones de la Estrategia de Transformación Digital de Extremadura 2027 dirigidas al tejido productivo.

"No medimos el éxito de Orión por las horas de formación, lo medimos por las decisiones que tomarán estas empresas, por los procesos que transformarán, por las inversiones que pondrán en marcha, por los mercados a los que podrán llegar y por el crecimiento y el empleo que serán capaces de generar", ha afirmado el secretario general.

Con Orión, la Junta de Extremadura combina inversión tecnológica, conocimiento, acompañamiento y aplicación empresarial dentro de las actuaciones de la Estrategia de Transformación Digital de Extremadura 2027 dirigidas a mejorar la competitividad del tejido productivo y contribuir al desarrollo económico de Extremadura.

"Cuando ayudamos a un directivo a transformar su empresa, mejoramos la competitividad de una compañía. Cuando conseguimos hacerlo simultáneamente en decenas de empresas, contribuimos a transformar el tejido productivo de toda una región", ha concluido Juan Carlos Preciado.