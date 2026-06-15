La Junta concede cerca de 200.000 euros en ayudas para impulsar 11 proyectos empresariales

La Junta de Extremadura ha aprobado un total de 11 proyectos empresariales que se beneficiarán de las ayudas destinadas a la cofinanciación mediante campañas de crowdfunding, con un importe global concedido de 199.810,63 euros.

El objetivo de estas ayudas, impulsadas por la Consejería de Economía, Empleo y Transformación Digital, es favorecer la puesta en marcha, consolidación y crecimiento de proyectos empresariales promovidos por pymes extremeñas, facilitando el acceso a nuevas fórmulas de financiación complementarias a las tradicionales.

El programa contempla dos líneas de actuación, entre ellas el crowdfunding de inversión, orientado principalmente a startups y empresas innovadoras con potencial de crecimiento, según detalla la Junta en nota de prensa.

En esta línea se han aprobado dos proyectos empresariales, con una ayuda pública total de 125.067,30 euros, vinculados principalmente a sectores relacionados con la tecnología, las soluciones digitales y los servicios innovadores.

Por otro, el crowdfunding de recompensas, dirigido a proyectos empresariales en fases iniciales o a empresas que desean lanzar nuevos productos o servicios al mercado.

Esta línea ha permitido respaldar nueve proyectos empresariales de ámbitos tan diversos como la agroalimentación, la sostenibilidad, el deporte, la economía digital o los servicios especializados, con una ayuda concedida de 74.743,33 euros.

Las empresas beneficiarias deberán alcanzar el objetivo de financiación establecido en sus respectivas campañas.

la ayuda pública cubrirá hasta el 50 por ciento del gasto subvencionable, mientras que el porcentaje restante deberá proceder de los fondos captados a través de plataformas especializadas de financiación participativa, favoreciendo así la implicación directa de la ciudadanía y del mercado en el desarrollo de los proyectos.

Dentro de la línea de crowdfunding de recompensas, ya se encuentran activas las campañas de cinco iniciativas empresariales que reflejan la diversidad del tejido emprendedor extremeño, desde proyectos educativos y de economía circular hasta propuestas vinculadas al turismo sostenible y la puesta en valor de productos locales.

Entre ellas figura Taurokids, un proyecto educativo basado en el juego para transmitir valores, cultura y tradiciones entre generaciones; La Hormiga Crea, iniciativa vinculada a la economía circular y la reutilización de materiales; y Aceite Milenario, centrada en la puesta en valor de un aceite de oliva de origen singular ligado al patrimonio natural y agrícola extremeño.

Así mismo, Neurocrianza, un proyecto orientado a ofrecer herramientas y recursos para el acompañamiento del desarrollo infantil y familiar desde una perspectiva especializada; y Pedaleando La Vera, una iniciativa de turismo activo y sostenible que propone descubrir este territorio a través del cicloturismo y experiencias ligadas a la naturaleza, la cultura y el patrimonio local.

Estas campañas permiten a cualquier persona colaborar directamente con los proyectos mediante aportaciones económicas a cambio de distintas recompensas, contribuyendo así a hacer realidad iniciativas empresariales innovadoras surgidas en Extremadura.

La convocatoria cuenta con una cofinanciación del 85 % del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) en el marco del Programa Extremadura FEDER 2021-2027 y se integra, además, en el proyecto europeo Crowdfundmatch, en el que participa la Junta de Extremadura para promover la combinación de fondos públicos europeos con mecanismos de financiación participativa digital.

Con esta iniciativa, la Junta continúa impulsando instrumentos innovadores de apoyo empresarial que favorecen la innovación, el emprendimiento y el acceso a nuevas fuentes de financiación, contribuyendo al fortalecimiento y diversificación del tejido económico regional.