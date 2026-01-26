La Junta concede 653.900 euros en ayudas a deportistas de alto rendimiento dentro del programa Pódium 2025

La Junta de Extremadura ha concedido ayudas por un importe de 653.900 euros en el marco del programa Pódium 2025 para respaldar el desarrollo y proyección de deportistas y personal técnico deportivo de alto rendimiento de la región.

Este programa financia las ayudas destinadas a quienes hayan obtenido la calificación como deportistas o personal técnico deportivo de alto rendimiento de Extremadura por la obtención de relevantes méritos en competiciones de ámbito nacional e internacional.

Las ayudas, concedidas se han publicado esta semana en el Diario Oficial de Extremadura (DOE), oscilando entre los 300 y los cerca de 30.000 euros, según informa la Junta en nota de prensa.

Los beneficiarios deben haber obtenido previamente una calificación como deportista o personal técnico deportivo de alto rendimiento. Con estas ayudas se cubrirán gastos esenciales para el entrenamiento, desplazamientos y participación en competiciones nacionales e internacionales.

Una de las novedades que incluye este decreto, tras la modificación de las bases reguladoras, es que los deportistas calificados de alto rendimiento durante los dos años anteriores al ejercicio en curso que no hayan podido competir por lesión o embarazo tienen derecho al 50 por ciento de la ayuda correspondiente a su calificación.