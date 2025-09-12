La Junta concede 279.000 euros a 54 agrupaciones de Protección Civil para mejorar sus medios materiales y técnicos

La Consejería de Presidencia, Interior y Diálogo Social ha publicado una resolución en la que concede ayudas, por importe global de 279.844 euros, a un total de 54 entidades locales de la Comunidad Autónoma para la adquisición de medios materiales y técnicos destinados a sus agrupaciones de voluntariado de Protección Civil.

De esta forma, se atiende por segundo año consecutivo el 100% de todas las solicitudes recibidas, subraya la Junta en una nota de prensa.

Estas ayudas corresponden a la convocatoria de subvenciones publicada en el DOE en abril de este año y destinada a la dotación de equipamiento y material a las agrupaciones de voluntariado de Protección Civil de la Comunidad Autónoma.

En concreto la convocatoria establecía dos líneas de subvenciones: la sublínea A, para adquisición de vestuario, y la sublínea B, para medios materiales y técnicos.

Mediante la resolución publicada este jueves en el DOE se otorgan las ayudas correspondientes a la sublínea B (medios materiales y técnicos), en la que, según lo establecido en las bases de la convocatoria, se consideran subvencionables los gastos inherentes a la adquisición de aquellos medios que las personas integrantes de las agrupaciones locales de voluntariado de Protección Civil utilizan para el mejor cumplimiento de las funciones que tienen atribuidas.

Entre ellos se mencionan algunos como walkie talkies, linternas, silbatos, material de señalización, megáfonos, equipos electrógenos, tiendas de campaña para primeros auxilios o cualquier otro de análoga naturaleza cuyas prestaciones estén directamente relacionadas con la protección civil y las emergencias y ligadas a la finalidad de esta sublínea de subvención.

En palabras del consejero de Presidencia, Interior y Diálogo Social, Abel Bautista "con esta nueva resolución, se sigue dotando a 54 entidades locales de "los medios materiales y técnicos necesarios para que sus voluntarios puedan actuar con eficacia y seguridad en situaciones de emergencia", ha aseverado.

En este sentido, ha reconocido que el gobierno de María Guardiola "ha atendido por segundo año consecutivo el 100% de las solicitudes recibidas, lo que demuestra la voluntad firme de este gobierno de apoyar a quienes, de forma altruista, están siempre al servicio de la ciudadanía".

"Seguiremos trabajando para que el voluntariado de Protección Civil cuente con los recursos adecuados, porque su entrega merece todo nuestro respaldo", ha afirmado.