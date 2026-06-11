La Junta avanza en el desarrollo de Los Varales IV para atender la demanda de suelo industrial en Villafranca de los Barros

El director general de Extremadura Avante, Miguel Ángel Mendiano, ha participado junto con el alcalde de Villafranca de los Barros, Francisco Jiménez Araya, este miércoles en la firma de la cesión de terrenos por parte del Ayuntamiento a Extremadura Avante, un paso necesario para avanzar en el desarrollo de la ampliación del polígono industrial Los Varales IV.

Tras la firma, ambos representantes han comparecido en rueda de prensa para explicar el alcance de esta actuación, que permitirá generar una nueva bolsa de suelo industrial en el municipio y dar respuesta a la demanda empresarial existente.

Los Varales IV es una actuación prevista sobre casi medio millón de metros cuadrados, que se desarrollará por fases en función de la demanda real de las empresas. La primera fase contempla una inversión aproximada de 8'6 millones de euros y permitirá habilitar más de 260.000 metros cuadrados de nuevo suelo industrial y dotacional.

En esta primera fase se prevé la creación de 35 parcelas, con una superficie industrial de 191.912 metros cuadrados, además de viarios, zonas verdes y espacios dotacionales necesarios para garantizar el adecuado funcionamiento del polígono.

Durante su intervención, Miguel Ángel Mendiano ha destacado que esta actuación responde a "una necesidad concreta y contrastada" del municipio, que cuenta con una importante actividad empresarial e industrial y con demanda de crecimiento.

DEMANDA DE MÁS DEL 80%

En este sentido, ha subrayado la existencia de una demanda empresarial formalizada que supera el 80 por ciento de la superficie prevista. "Ese debe ser el criterio que guíe el desarrollo de suelo industrial público: actuar donde hay necesidad, donde hay empresas interesadas y donde la inversión puede traducirse en actividad económica real", ha señalado.

El director general de Extremadura Avante ha explicado que Los Varales IV no ofrecerá únicamente terrenos, sino suelo industrial preparado para la actividad económica. Las parcelas contarán con servicios esenciales como abastecimiento de agua potable, saneamiento, electricidad y telecomunicaciones, lo que facilitará la implantación directa de nuevas empresas o la ampliación y traslado de industrias ya existentes.

Mendiano ha remarcado que esta actuación es fruto del trabajo conjunto entre el Ayuntamiento de Villafranca de los Barros, la Junta de Extremadura y Extremadura Avante. La puesta a disposición de los terrenos por parte del Ayuntamiento permite avanzar en una nueva fase destinada a atender la demanda empresarial existente y reforzar el papel de Villafranca de los Barros como uno de los principales enclaves industriales de la región.

"La Junta de Extremadura entiende esta actuación como una infraestructura económica estratégica para Villafranca de los Barros. Hablamos de generar condiciones para que las empresas puedan invertir, mejorar su competitividad, ampliar su actividad y crear empleo", ha afirmado.

Los Varales IV permitirá ordenar la demanda existente, ofrecer suelo industrial en condiciones adecuadas y acompañar el crecimiento empresarial del municipio. Según ha señalado Mendiano, este proyecto refleja el compromiso del Gobierno de María Guardiola con el tejido empresarial extremeño, también desde las infraestructuras, creando las condiciones necesarias para que las empresas puedan crecer en Extremadura.