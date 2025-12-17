La Junta asegura que abonará las ayudas a jóvenes agricultores pendientes de 2023 a principios de año

El director general de Política Agraria Comunitaria, Juan Eloy Rodríguez Ucedo, ha señalado que del total de 824 solicitudes de ayudas a la incorporación de jóvenes agricultores de 2023 ya están resueltas positivamente 561, y que no será hasta comienzos del próximo año, como establece la propia convocatoria "heredada" del anterior gobierno socialista, cuando se procederá al pago.

Así ha salido al paso de las críticas de la organización agraria La Unión sobre el retraso en estos pagos, que corresponden con un "regalito" que dejó el anterior gobierno socialista. "Uno de tantos que nos hemos encontrado cuando llegamos", ha señalado.

En concreto, apunta que dejaron "una convocatoria hecha y diseñada" que el actual ejecutivo no puede "más que aplicar y agilizar las resoluciones todo lo posible". Al respecto, señala que "algunas" de las solicitudes que han recibido la resolución positiva están ya abonadas y "muchas" otras se encuentra en diferentes fases previas al pago, pero que no se pueden abonar porque, entre otros requisitos establecidos en esa convocatoria, están contempladas en los presupuestos de 2026.

Por lo tanto, hasta el próximo año "no se puede pagar", si bien aclara que lo harán "en cuanto el presupuesto de 2026 esté abierto", lo cual sitúa "a principio de año, y no a finales".

No obstante, explica que el actual ejecutivo ha puesto en marcha un nuevo decreto de incorporación de jóvenes mucho más eficaz, con una convocatoria "abierta todo el año" y con un plazo de resolución con una media de "20 días a un mes". "Nada de esperar años como venía siendo habitual en las convocatorias anteriores", ha asegurado.

De hecho, ha asegurado que los jóvenes agricultores que solicitaron la ayuda en febrero de 2025 ya cuentan con las "gestiones pertinentes" para realizar el pago de las ayudas, que ha asegurado que serán "a finales de este año". "Así nos gusta a nosotros hacer las cosas ágiles y siempre ayudando y poniéndoselo fácil a los agricultores y ganaderos".

En cuanto a la convocatoria de 2023, insiste en que se realizará de la forma "más rápida posible", al tiempo que pide que esto "no desmoralice" a los jóvenes porque ya cuentan con un nuevo decreto "mucho más ágil".